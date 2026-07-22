Cambios accionariales en una empresa cerámica de Castellón: adquisición del 100%

La cerámica suele experimentar cada cierto tiempo movimientos empresariales, relacionados con el cambio de propiedad de una parte o de la totalidad de una empresa. El caso más reciente lo protagoniza uno de los grupos más destacados del clúster, que ha completado el proceso de compra de la totalidad de otra firma.

El grupo empresarial Argenta ha anunciado que se ha completado la adquisición del 100% de las participaciones de la sociedad Mercury Cerámica. De esta manera, se culmina el paso dado en junio de 2025, cuando se tomó la participación mayoritaria. "Con esta operación, la compañía queda plenamente integrada dentro del Grupo Argenta", señalan.

Instalaciones de Mercury. / Mediterráneo

Integración total

Mercury Cerámica, con sede en Onda, está especializada en la producción de pavimentos y revestimientos de pequeño formato, con una trayectoria industrial de más de 30 años reconocida por su calidad técnica y su versatilidad estética. "La integración total de Mercury consolida la incorporación del pequeño formato a la amplia oferta cerámica de Grupo Argenta y refuerza su posición como uno de los principales referentes del sector cerámico europeo", destacan desde el grupo. Bajo sus marcas Argenta Cerámica, Cifre Cerámica, Azuvi, Zenon y Oker "mantiene una apuesta firme por la estética contemporánea, el diseño y la calidad".

La apuesta por el pequeño formato "fortalece la marca Brick&More, especializada en esta tipología de producto e integrada en la estructura de Cifre Cerámica. Se trata de una marca muy afianzada en los mercados internacionales, con un posicionamiento sólido en regiones estratégicas como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y España". Con esta integración, Argenta "consolida su catálogo con capacidad productiva propia y plenamente controlada, optimiza y diversifica su estructura industrial en el pequeño formato, asegura la continuidad de una planta con alta especialización técnica e impulsa el crecimiento en líneas de producto de alto valor añadido".

Este movimiento refuerza la marca Brick&More. / Mediterráneo

Plan de crecimiento

La operación se enmarca en el plan de consolidación y crecimiento de Argenta Grupo Empresarial, orientado a reforzar su estructura industrial, ganar competitividad a largo plazo y responder a la creciente demanda global, y avisan de que podrían darse nuevos movimientos en el futuro: "En los próximos meses, el grupo continuará desarrollando nuevas fases de integración, con inversión en ampliación de la capacidad productiva, innovación y sostenibilidad, el desarrollo de nuevas líneas de producto y la continuidad operativa y del empleo".

Desde Argenta Grupo Empresarial señalan que la adquisición del 100% de Mercury supone "un paso natural dentro de su hoja de ruta industrial. Su plena integración permite potenciar toda la especialización y experiencia de la compañía y afrontar con autonomía un proyecto de consolidación y crecimiento a largo plazo. Contar con una planta productiva propia y plenamente integrada refuerza, además, la excelente evolución comercial de Brick&More".

Referente europeo

Desde el grupo subrayan que esta integración afianza a Argenta Grupo Empresarial como uno de los referentes industriales del sector cerámico europeo y que el proyecto seguirá creciendo con autonomía e innovación, apostando por la proximidad industrial y la generación de valor a lo largo de toda la cadena cerámica.