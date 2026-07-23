Iberdrola y Porcelanosa refuerzan su alianza: estrenan instalación fotovoltaica y ya superan los 11 MW en autoconsumo

Iberdrola y Porcelanosa amplían su colaboración en materia de competitividad y sostenibilidad energética con la puesta en marcha de una nueva instalación fotovoltaica de autoconsumo junto a la sede central del grupo en Vila-real y con la contratación de dos instalaciones más para su centro Gamadecor.

Estas nuevas infraestructuras van a permitir que la alianza entre ambas compañías en autoconsumo supere los 11 megavatios (MW) de potencia, repartida entre las diferentes instalaciones de la empresa multinacional en Vila-real, así como en las tiendas ubicadas en Leganés y Alcorcón (Madrid), Santander, Tomares (Sevilla) y León.

Potencia de 3,6 MW

La planta de autoconsumo construida sobre suelo junto a la sede central de Porcelanosa, su mayor instalación fotovoltaica con una potencia de 3,6 MW, comenzó a construirse en marzo de 2026 y permitirá autoabastecer de energía a dos de las cuatro factorías de Porcelanosa Grupo. Paralelamente, ambas compañías ampliarán las instalaciones de autoconsumo de Gamadecor con dos infraestructuras sobre cubierta de más de 0,5 MW.

Para el delegado Comercial de Iberdrola en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Joaquín Longares, "es una gran satisfacción que una empresa innovadora y vanguardista en su sector, como es Porcelanosa, vuelva a confiar en Iberdrola para el diseño, construcción y mantenimiento de sus nuevas instalaciones de autoconsumo. De esta forma, seguimos ampliando la colaboración entre ambas empresas en búsqueda de una mayor competitividad y aprovechamiento de sus infraestructuras”.

Por su parte, el director de Instalaciones Técnicas de Porcelanosa Grupo, Pablo Albiol, ha destacado que estas nuevas instalaciones “representan un paso más en el proceso de descarbonización que estamos impulsando desde la compañía. Nuestro objetivo es seguir reduciendo la huella de carbono de nuestra actividad e incrementar el uso de fuentes renovables en nuestros procesos productivos, contribuyendo a ofrecer productos cada vez más sostenibles".

Aliado estratégico

Iberdrola, gracias a esta contratación, consolida su posición como aliado estratégico de la industria en su camino hacia la electrificación, con soluciones que ayudan a disminuir la dependencia de la volatilidad de los combustibles fósiles y a cumplir con las metas de sostenibilidad y reducción de emisiones.

En línea con su compromiso de impulsar la transición energética, Iberdrola no solo promueve el autoconsumo facilitando su integración en el sistema eléctrico mediante sus redes, sino que también se sitúa a la cabeza en la gestión de clientes de esta modalidad en España.

Según destacan, las instalaciones solares de autoconsumo pueden generar un ahorro anual en la factura de hasta un 30% para comunidades de propietarios, alrededor de un 50% para empresas y negocios, y hasta un 70% en el caso de viviendas unifamiliares. Este beneficio económico se consigue a través de tres factores: la energía que produce la propia instalación y que evita tener que adquirirla, la compensación por la energía excedentaria que no se consume y se vierte a la red, y la reducción de la carga fiscal.