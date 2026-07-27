La cerámica pierde otra batalla en Europa pese a la defensa de una ministra

Desde el pasado mes de diciembre, la cerámica ha encadenado jornadas decisivas en Bruselas. Todas ellas relacionadas con los cambios en el mercado de emisiones para el periodo 2026-2030, y todas ellas con resultados adversos. La más reciente fue el 17 de julio, cuando se presentó una revisión aparentemente positiva, pero que quedaba muy lejos de las peticiones de los fabricantes.

Un sistema cada vez más restrictivo

La Unión Europea apuesta por la descarbonización de su economía, y para ello cuenta desde hace dos décadas con un sistema que penaliza la emisión de gases contaminantes. Hay unas asignaciones gratuitas de emisiones, y en el momento en que se superan hay que comprar los derechos de emisión en un mercado. Cada año se recortan más esas asignaciones gratuitas para incentivar la transición hacia tecnologías más limpias.

El problema de la cerámica se da porque en las últimas décadas se han producido avances significativos en la reducción de emisiones, del 60% en la fabricación de baldosas desde 1980 y del 40% en dos décadas en el caso de los esmaltes, que no se tienen en cuenta desde Bruselas.

La intercesión del Gobierno

Fue a finales de 2025 cuando se lanzaron las primeras alertas sobre la amenaza de los cambios en el mercado de emisiones. La patronal cerámica española, Ascer, mencionó que la factura sería de entre 109 y 163 millones de euros anuales, dependiendo de la cotización del CO2 en cada momento. El presidente de esta organización, Ismael García Peris, pronunció esos días una frase: "Todos los gobiernos nacionales tienen la obligación de ayudar a su industria".

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto al ministro de Industria, Jordi Hereu. / Eduardo Parra / Europa Press

Lo decía por la comparación entre la vehemencia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la hora de referirse a las decisiones de Europa en materia de sostenibilidad, y la ausencia de declaraciones públicas del Ejecutivo español. Pese a ello, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mandó a principios de julio una carta a la Comisión Europea para pedir atención a las especificidades del azulejo ante la ausencia de alternativas al uso del gas natural en sus procesos de fabricación.

La carta, difundida por algunos medios de comunicación nacionales y confirmada por Mediterráneo a través de fuentes implicadas en la negociación, pedía "que los nuevos valores de referencia alternativos se traduzcan en valores específicos para los sectores afectados, en particular la industria cerámica". La eurodiputada socialista Leire Pajín dijo que la ministra, que ostenta las responsabilidades sobre la política energética del Gobierno, "ha hecho una presión grande y contundente". Anteriormente, el ministro de Industria, Jordi Hereu, dio un paso similar en una de las etapas anteriores de este proceso.

Un grupo de expertos en cambio climático de la UE expuso que, de tener un índice de referencia solo para el azulejo, no solo no deberían recortarse las asignaciones gratuitas en un 34%, sino que deberían ampliarse en un 12%. Es la constatación de que la cerámica ha hecho los deberes. La presión de otros sectores industriales y otros países, que también hubieran pedido un cálculo específico, se tradujo en un café para todos que, según el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, en declaraciones recogidas por EFE, ha sido "muy amargo" para los intereses de la principal actividad económica de la provincia.

A la espera de septiembre

Tras el último jarro de agua fría, en Bruselas ya se mantienen de nuevo contactos. Por un lado, el Parlamento Europeo debe tramitar la propuesta de la Comisión, aunque las esperanzas de revertir la situación son muy escasas. Luego llegará el momento de conocer las opiniones de los jefes de Gobierno en el Consejo Europeo. De forma paralela, se debe saber cómo quedan los recortes de asignaciones gratuitas. Serán menos del 34% calculado en primavera, por lo que la factura para la cerámica española se reducirá. Pero no se sabe si ese sobrecoste será asumible.

Mientras, desde el sector se deberá luchar para que el dinero obtenido por el mercado de emisiones se destine a ayudas para la descarbonización. En 20 años se han recaudado 270.000 millones de euros en toda la UE. La Comisión reconoció que menos del 10% de ese dinero se ha destinado a este fin.