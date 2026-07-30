Subasta de una compañía cerámica de Castellón: el proceso entra en la recta final

El procedimiento de liquidación de una conocida firma cerámica de Castellón está a punto de alcanzar un momento clave con el proceso de subasta de la unidad productiva. La firma especializada Fortuño Gil S. L. es la encargada de coordinar este proceso, que dio comienzo el 4 de julio y se completará el 2 de agosto, a las 11.00 horas.

La subasta comprende toda la unidad productiva, que incluye las instalaciones de fabricación, las fincas de 112.000 metros cuadrados en las que se ubican, la maquinaria, vehículos de transporte, materiales técnicos, mobiliario y el uso de las diferentes marcas comerciales de esta firma. La empresa es Azteca, en l'Alcora, que entró en un procedimiento concursal y se encuentra en fase de liquidación tras la presentación de un ERE para la mayoría de sus empleados.

Exterior de las instalaciones de Azteca, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

Tasación de la unidad

Todo el conjunto está tasado en 20,97 millones de euros, según recoge la documentación disponible en la página web www.liquidacionentidadesespecializadas.com. Según detalla el calendario del procedimiento de venta, una vez se cierre el plazo para presentar ofertas se acudirá a un notario para "practicar acta de protocolización de las ofertas recibidas". Posteriormente, se redactará el informe de la entidad especializada y el de la administración concursal al juzgado que se encarga de la liquidación de Azteca.

La última palabra será de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón. Cuando se tenga la autorización, el adjudicatario tendrá un plazo de 10 días para proceder al pago, al que seguirá la escritura de compraventa y la solicitud de cancelación de cargas y gravámenes.

Condiciones

Los interesados tienen que realizar un depósito de 150.000 euros en la cuenta habilitada para este proceso. Además, el administrador se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas que por sus condiciones no sean de interés para el concurso.

No es la primera vez que se produce una operación de estas características en la provincia en los últimos meses. A mediados de abril se subastó la nave de la compañía Frost-trol, en Cabanes, por un importe de 11 millones de euros. Las instalaciones estaban tasadas en 21,8 millones. A ello se sumó la subasta del material del interior, como mobiliario, maquinaria especializada y parte del stock pendiente de venta, mientras que unas semanas más tarde se subastó el parque móvil.

Venta de material

En cuanto a Azteca, a la espera de cerrar la venta de la unidad productiva, en los últimos tiempos se ha llevado a cabo la venta del material cerámico almacenado. La industria azulejera contaba con 130 trabajadores. La mayoría salieron en enero tras pactarse un ERE.