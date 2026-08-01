Una empresa de cerámica de Castellón cambia de propietario para consolidar "un grupo de referencia del sector"

Nueva operación de compraventa en el campo de la fabricación de productos cerámicos. En esta ocasión, para consolidar un "grupo de referencia del sector" especializado en el segmento del mosaico vítreo, presente en instalaciones como piscinas o proyectos de cocinas y baños.

La operación ha sido protagonizada por Grupo Mosaico Vítreo (GMV), una corporación participada por Artá Capital y Carlos Lacomba, y que ya cuenta con Onix y SQ Mosaic. A partir de ahora se incorpora una compañía de Almassora, Vidrepur. La incorporación no afectará a la continuidad de estas tres marcas. "Vidrepur y el resto de marcas del grupo mantendrán su identidad, sus equipos y su operativa de forma independiente. Cada una de ellas conservará su nombre, su catálogo, su red de distribución y su relación directa con sus clientes", mencionan desde la firma compradora.

Expositor de Vidrepur en una feria del sector. / Mediterráneo

Grupo de referencia

El objetivo de esta medida es "reforzar el liderazgo y proyecto de crecimiento del grupo en el sector del mosaico vítreo, alcanzando una facturación combinada por encima de los 45 millones de euros", añaden las mismas fuentes. El presidente y consejero delegado de Grupo Mosaico Vítreo, Carlos Lacomba, expone que Vidrepur "es una marca con una identidad propia muy sólida y una relación de confianza con sus clientes construida a lo largo de muchos años. Vidrepur encaja de forma natural con GMV, donde cada marca ocupa un posicionamiento diferenciado pero todas comparten valores comunes. Detrás de Vidrepur hay un equipo de gran talento cuyo conocimiento y compromiso sin duda reforzarán al grupo".

La compañía está especializada en la fabricación de piezas para piscinas. / Mediterráneo

La incorporación "permitirá al grupo reforzar su presencia en uno de los principales mercados del sector y seguir impulsando el mosaico vítreo fabricado en Castellón por todo el mundo", afirman. Además, mencionan "un firme compromiso con la sostenibilidad", ya que "operan bajo un modelo de negocio circular, produciendo a partir de vidrio 100% reciclado mediante un proceso basado en energía eléctrica, con un alto porcentaje de origen renovable, que no emplea agua ni genera vertidos". El resultado "es un producto sostenible y plenamente reciclable", destacan desde GMV.

Vidrepur y GMV

Vidrepur fue fundada en 1988 y está especializada en el segmento de piscina. Cuenta con delegaciones en Estados Unidos, México y República Dominicana. La empresa cuenta con más de 4.000 distribuidores y una relevante presencia internacional.

Grupo Mosaico Vítreo, propietario de Onix y SQ Mosaic, es una empresa líder especializada en diseño premium. Fundada en 1999 y con planta en Onda (Castellón), diseña y fabrica piezas para la decoración de cocinas y baños y revestimientos de piscina.

Artá Capital

En cuanto a Artá Capital, es un fondo que invierte en unas 25 compañías, entre las que destacan Flex, Pepe Jeans o los fabricantes de pan Monbake y Panasa/Berlys.