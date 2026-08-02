El Gobierno fija la fecha exacta de la próxima subasta de cogeneración

Una de las reivindicaciones más repetidas por la industria cerámica de Castellón era la nueva convocatoria de subastas de cogeneración. De esta manera, las empresas seleccionadas en este proceso, entre las que también están el sector agroalimentario o el papelero, tienen la oportunidad de aprovechar parte del calor residual resultante de los hornos para convertirlo en electricidad y venderlo al sistema eléctrico. Es una fórmula aplicada durante muchos años para obtener recursos adicionales y ganar competitividad.

Las plantas de cogeneración tienen un periodo máximo de retribución de 25 años, y en los últimos tiempos han sido muchas las instalaciones que se han quedado fuera de este sistema. Por eso, el azulejo estaba esperando aclarar su horizonte desde hace cinco años.

Real decreto

Tras varios anuncios y otros tantos retrasos, el Consejo de Ministros aprobó en junio un real decreto para organizar el proceso de subasta de 1.200 megavatios de cogeneración. Un mecanismo que se hará a través de dos fases: 600 megavatios en el presente año y otros 600 para 2027.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el trámite de audiencia e información pública para este proceso. La primera subasta será el 10 de diciembre, algo más tarde de lo inicialmente previsto. Fuentes de Acogen exponen que esto se debe al retraso en la publicación de la resolución, así como a la necesidad de que las propias industrias tengan tiempo para preparar los proyectos.

Calendario de la subasta

El periodo de alegaciones estará abierto hasta el 15 de septiembre, mientras que el calendario de los preparativos de la subasta comenzará el 13 de octubre, cuando se podrá presentar la documentación por parte de las compañías interesadas. El director general de Acogen, Javier Rodríguez, menciona que en este tiempo de preparativos "analizaremos en detalle la propuesta y seguiremos informando sobre este nuevo marco, clave para impulsar la inversión, la eficiencia y la modernización de la cogeneración industrial en España".

Desde esta asociación, que reúne a los principales sectores implicados en este proceso, ya indicaron que la medida del Gobierno se queda corta. Rodríguez, en una jornada celebrada recientemente en Ascer, afirmó que "una de cada seis ofertas se va a quedar fuera".

Impacto en Castellón

Esta subasta es relevante en Castellón, debido a la gran cantidad de plantas de cogeneración existentes. El sector cerámico concentra 245 megavatios de potencia, aunque en los últimos años se había reducido su presencia al finalizar el periodo de vida útil regulado.