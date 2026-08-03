Enfrentamiento por el congreso Qualicer: anulado el registro de la marca por parte del Colegio de Ingenieros por actuar "con mala fe"

Durante décadas, el Colegio de Ingenieros de Castellón y la Cámara de Comercio colaboraron en favor del sector cerámico con la organización del congreso Qualicer. Cada dos años, la cita reunió a congresistas y asistentes procedentes de diferentes partes del mundo para conocer las últimas novedades técnicas y analizar las claves de los desafíos de la industria.

La colaboración se rompió hace un año, con la petición de los ingenieros de modificar las condiciones de la relación entre las dos instituciones organizadoras. A pesar de los intentos por reconducir la situación, el conflicto acabó en divorcio, de modo que los ingenieros organizaron su congreso y la Cámara prepara otro, previsto en septiembre.

Disputa por la marca

Uno de los motivos más repetidos para este enfrentamiento fue el uso de la propia marca Qualicer. Desde el Colegio de Ingenieros expusieron que era propiedad de este colectivo y lo justificaban con el registro que figuraba en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Ahora, la Cámara de Comercio de Castellón informa de que este registro a favor de los ingenieros queda anulado, como resultado de las actuaciones desarrolladas por los servicios jurídicos de la Cámara, en colaboración con el despacho especializado en propiedad industrial e intelectual ClarkeModet.

Resolución de la OEPM

Según ha explicado el responsable de los Servicios Jurídicos y secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, Jesús Ramos, la resolución "acoge íntegramente los argumentos jurídicos defendidos por la institución cameral durante el procedimiento". La decisión, que será publicada el jueves 6 de agosto en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, "fundamenta su decisión en el artículo 51.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que contempla la nulidad del registro cuando, al presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe", señalan desde la institución cameral.

La resolución de la OEPM, a lo largo de 10 páginas, "señala que la intención deshonesta por parte del solicitante puede apreciarse cuando de los indicios pertinentes y concordantes se desprende que el titular no presentó la solicitud de marca con la finalidad de participar de forma leal en el proceso competitivo", añaden. Por este motivo, se acuerda la estimación de la solicitud de nulidad y se anula el registro de la marca Qualicer a favor del Colegio de Ingenieros.

Valoración de la Cámara

Jesús Ramos ha valorado positivamente este resultado, que "respalda la posición jurídica mantenida por la Cámara de Comercio de Castellón y reconoce la solidez de los argumentos presentados por sus servicios jurídicos y por ClarkeModet durante todo el procedimiento".

"La Cámara ha actuado en todo momento con responsabilidad, rigor y pleno respeto al ordenamiento jurídico, defendiendo los derechos e intereses de la corporación a través de los mecanismos legalmente establecidos", ha añadido el secretario general.

El Colegio de Ingenieros estudia recurrir

Desde el Colegio de Ingenieros han explicado, tras conocerse esta decisión que se baraja la decisión a tomar. "Se están estudiando las opciones y el plazo de recurso que nos ha dado la OEPM", señalan por parte de la organización del congreso. Añaden que este proceso "afecta a una de las cuatro marcas Qualicer que tenemos registradas" y que las inscripciones realizadas en 1990 y 2018 "siguen en vigor". "Por lo demás, sigue todo igual", exponen.

Congresos separados

Resultado de este enfrentamiento entre los dos colectivos fue la celebración de eventos por separado. En junio, los ingenieros celebraron su congreso con el nombre de Qualicer. El congreso de septiembre de la Cámara tendrá otro nombre, Ignite.