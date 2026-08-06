La guerra rompe la remontada del azulejo de Castellón: los datos del primer semestre

Los fabricantes de cerámica españoles, concentrados en la provincia de Castellón, cerraron 2025 con cifras positivas, al aumentar la facturación un 1%, con 4.834 millones de euros, gracias a un tímido repunte del 0,2% en las exportaciones y una mejora del 3,1% en el mercado interior. Esto tuvo como consecuencia un crecimiento de la producción del 2,7%, hasta alcanzar los 427 millones de metros cuadrados.

Con estos resultados, el sector parecía alejar la mala racha iniciada en 2022 con el aumento de los costes energéticos y la guerra en Ucrania, y mantener una nueva senda de crecimiento. Así fue en los primeros meses de 2026, pero el estallido de la guerra en Oriente Medio trastocó las expectativas. A partir del mes de marzo se redujo la producción, y ya hay resultados al cierre del primer semestre de este año, con una disminución del 1% según el Institut Valencià d'Estadística.

Cuatro meses a la baja

Los datos de junio muestran una caída del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, se encadenan cuatro meses consecutivos a la baja, que truncan la senda positiva de enero y febrero, cuando hubo una mejora del 9,8%. Pese a este cierre de la primera mitad, el Los resultados del segundo semestre serán determinantes para el balance final del ejercicio, y un factor relevante será la evolución del conflicto enquistado alrededor del estrecho de Ormuz, en el que se encadenan los ataques militares con negociaciones para recuperar la normalidad en el tráfico marítimo.

Una de las consecuencias principales de esta incertidumbre internacional se detecta en las exportaciones. El sector cerámico español redujo sus ventas al exterior un 8,5% en los cinco primeros meses del año, con 1.407 millones de euros. A la guerra se une la contracción en Estados Unidos, el primer mercado internacional, tras la guerra arancelaria.

Exportaciones afectadas

Un retroceso exportador que es mucho más acusado en los países más próximos al conflicto. Como ya publicó Mediterráneo, hasta el mes de abril las exportaciones a esta zona habían caído un 40%, al pasar de los 107 millones de euros a menos de 65 millones. Entre los principales clientes del Tile of Spain en Oriente Medio, solo Israel muestra una bajada más suave, del 13,53%, mientras que Arabia Saudita se deja en el camino el 56% de las ventas y Emiratos Árabes retrocede hasta el 78%.

Los resultados del Índice de Producción Industrial también son adversos en el conjunto de sectores de la Comunitat. El dato general autonómico muestra una bajada del 1,6%. La industria del cuero y el calzado, con un -22%, es la que más disminuye en el primer semestre, seguida de la maquinaria, con un -6,5%, mientras que los sectores que muestran balances positivos lo hacen de manera tímida. Solo destaca el avance del 5,1% en el apartado de materiales y equipos electrónicos.