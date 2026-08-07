El congreso de cerámica Ignite ya tiene ponencia para su apertura con una figura de relevancia internacional

Septiembre es uno de los meses más importantes para el sector cerámico de Castellón. En esta época del año se celebra la feria Cersaie, en Bolonia, que recibe las miradas de asistentes llegados de todo el mundo y en la que las empresas españolas ocupan un lugar fundamental. Además, en 2026 se unirá el congreso internacional Ignite, que promueve la Cámara de Comercio de Castellón.

Quedan menos de dos meses para esta cita, que servirá para aportar todas las claves sobre el futuro de la industria azulejera y ofrecer posibilidades ante los retos e incertidumbres a los que está sometido el sector. A lo largo de dos jornadas, los días 28 y 29 de septiembre, se desarrollarán 35 ponencias y 15 pósteres, además de conferencias y mesas de debate.

Ponencia inaugural

Ahora, la organización de Ignite ha dado a conocer uno de los nombres más destacados del congreso: el de la persona encargada de la ponencia inaugural. Irá a cargo de un experto internacional en economía y política, Marco Simoni, que es el director del Istituto Affari Internazionali (IAI), uno de los principales centros europeos independientes dedicados al estudio de la política exterior, la integración europea, la seguridad y las relaciones económicas internacionales.

Bajo el título Retos geoestratégicos europeos en una era de incertidumbre, la intervención ofrecerá una visión sobre los grandes cambios políticos, económicos e industriales que están redefiniendo la posición de Europa en el mundo y que condicionarán la competitividad de sus sectores productivos durante los próximos años.

Debate geoestratégico

En esta sesión de apertura, Simoni detallará el momento en el que se encuentra el debate geoestratégico, que afecta especialmente a empresas altamente exportadoras como la cerámica, y conectará estos condicionantes con cuestiones relevantes para el azulejo. En este contexto, el congreso "refuerza su propósito de abordar la innovación cerámica desde una perspectiva amplia, incorporando no solo los avances científicos y tecnológicos, sino también los factores económicos, políticos y comerciales que determinan las decisiones de las empresas y la evolución de los mercados", destacan desde la Cámara.

Marco Simoni cuenta con una importante trayectoria. Es especialista en economía política y profesor de Práctica de Economía Política Europea en la Universidad Luiss de Roma. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Roma La Sapienza, obtuvo un doctorado en Economía Política por la London School of Economics, institución en la que inició su carrera académica y desarrolló durante varios años labores docentes e investigadoras. Su trabajo se ha centrado especialmente en la gobernanza económica europea, la política industrial y los diferentes modelos de capitalismo.

Experiencia institucional

Entre 2014 y 2018 fue asesor económico de los primeros ministros italianos Matteo Renzi y Paolo Gentiloni. Durante esta etapa se ocupó de las relaciones económicas internacionales, las políticas de comercio e inversión y diferentes cuestiones de política industrial con proyección internacional.

Posteriormente, entre 2018 y 2022, fue presidente fundador de la Fundación Human Technopole, uno de los principales centros italianos de investigación en ciencias de la vida. Bajo su dirección, el proyecto pasó de su fase inicial a convertirse en un campus científico plenamente operativo, dotado de laboratorios de vanguardia y profesionales procedentes de 25 países.

Investigación y empresa

Simoni también ha ocupado cargos de responsabilidad en distintas organizaciones públicas y privadas relacionadas con la investigación, las finanzas, la tecnología y la gestión de activos. Entre otras funciones, ha formado parte del consejo de administración de SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación, donde presidió el comité responsable de escenarios y sostenibilidad.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la actividad académica, institucional y empresarial con la participación en proyectos de investigación sobre políticas públicas. Asimismo, colabora habitualmente con medios de comunicación italianos e internacionales analizando cuestiones relacionadas con la economía, la política industrial y las transformaciones de la sociedad contemporánea.