Una empresa cerámica de Castellón se subasta por lotes: estos son los plazos previstos

Varias empresas de Castellón se encuentran en procesos concursales y liquidaciones que han supuesto el cambio de manos de sus activos. Entre los casos recientes está la compañía Frost-trol, con la subasta de su gran nave de Cabanes por un importe final de 11 millones de euros, además de bienes como su maquinaria, material de oficina y parque móvil.

También se produjo la venta de la unidad productiva de una empresa de cerámica de pequeño formato de l'Alcora, Mayolica, con la preservación de su plantilla como medida más positiva. En el mismo sector, en diciembre cesó la actividad de una compañía de Castelló, Codicer, con la salida de toda su plantilla. A mediados de junio se declaró el concurso de acreedores y se está a la espera de conocer los nuevos pasos que seguir a partir de septiembre.

Proceso de liquidación

Desde hace unos meses se lleva a cabo el proceso de liquidación de una conocida empresa de cerámica, Azteca, después de que el pasado verano se paralizara la producción y se iniciara un ERTE para su plantilla, que desembocó meses después en un proceso concursal y el despido de los trabajadores.

Hubo un primer proceso de subasta de la unidad productiva, que incluía tanto los terrenos como las edificaciones industriales y su maquinaria. Un conjunto valorado en 20,97 millones de euros. Tal y como ya publicó Mediterráneo, finalizado el plazo de presentación de ofertas, no se ha recibido ninguna propuesta considerada como válida, por lo que se ha declarado desierto.

Subasta por lotes

El administrador concursal designado para Azteca, Jesús Ramos, expone que la siguiente fase llegará en el mes de septiembre, "cuando se procederá a la subasta por lotes, en un proceso que durará unos cuatro meses y esperamos tener acabado a finales de año".

Los detalles concretos de esta nueva etapa se darán a conocer en las próximas semanas, si bien se ha señalado que los principales elementos que se pondrán en venta son los 112.000 metros cuadrados de fincas industriales en l'Alcora, la maquinaria, los vehículos de transporte, el mobiliario y la propia marca de la azulejera.

Venta del estoc

En esta nueva subasta no se incluye la liquidación del estoc de cerámica, puesto que esta fase ya se ha realizado con anterioridad. Ramos detalla que la mayor parte ya se ha comercializado.

De los 130 empleados que tenía Azteca, la práctica totalidad se desvinculó de la empresa y cobró las indemnizaciones correspondientes en el mes de enero, mientras que una decena de personas continuó en sus puestos para realizar labores de comercialización y descarga de ese material.

Acreedores pendientes

Con el dinero obtenido de la venta del material fabricado y de los lotes de las futuras subastas se intentará pagar a los acreedores, entre los que se encuentran entidades financieras y organismos públicos como el Ministerio de Industria y Turismo o la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, que habían aportado ayudas y créditos.

Otros ejemplos relacionados con procedimientos concursales en la provincia son la venta de la nave industrial y diferentes activos de la compañía Pescaplana, con sede en Burriana. También está pendiente de conclusión la venta de la unidad productiva de la compañía de supermercados Oromarket, con el traspaso de sus locales, ubicados en Orpesa, Cabanes y Castelló. La empresa Coaliment Valencia presentó una oferta de adquisición.