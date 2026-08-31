Cerámica de altas prestaciones y construcción industrializada: los proyectos candidatos a revolucionar la industria azulejera

Una de las características del clúster cerámico de Castellón es la búsqueda de innovaciones para ser aplicadas por la industria. En este apartado, una institución de referencia es el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), que al comienzo del nuevo curso ha dado a conocer sus principales líneas de trabajo.

"Conocer muy de cerca las necesidades industriales, gracias a la cercanía a las empresas, ayuda enormemente a la resolución de retos y al estudio de alternativas o soluciones integrales adaptadas a las demandas de cada compañía", destacan, de modo que estas innovaciones se pueden aplicar en un plazo de tiempo relativamente corto.

La investigación es uno de los puntales del sector cerámico. / Mediterráneo

Construcción industrializada

Uno de los campos en los que se trabaja tiene que ver con la revolución que se vislumbra de la mano de la construcción industrializada. El proyecto CER-IN propone analizar las posibilidades de integrar el material cerámico en estos procesos, mediante la adaptación de propiedades y características de los materiales, contemplando su resistencia mecánica, espesores o formatos.

"Además, pretende agilizar y facilitar la instalación de productos y sistemas cerámicos en la construcción industrializada", señalan.

Cerámica avanzada

El listado incluye el plan Cera3, que aborda "la cerámica avanzada con altas prestaciones combinando técnicas de fabricación de alta cadencia e innovadoras, como la fabricación aditiva, para aplicaciones estructurales y el desarrollo de recubrimientos avanzados", mientras que Demo-Zero "sigue profundizando en diferentes líneas de investigación para la descarbonización del sector cerámico".

Otros planteamientos tienen que ver con el reciclaje de materiales desechados para lograr compuestos en baterías, dentro del proyecto Isucat, o el avance en la evaluación de la calidad del aire para digitalizar declaraciones ambientales de producto y estrategias eficaces de comunicación de impactos sobre la salud.

Apoyo público

Gran parte de este esfuerzo requiere del apoyo de la administración pública, como en este caso, del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) de la Generalitat Valenciana y, concretamente, a través de la Línea Nominativa de Apoyo a Centros para 2026.