Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva

Nueva operación en el entorno de la industria cerámica de Castellón. Un movimiento que, en esta ocasión, tiene como origen la compra de activos procedentes de una empresa en concurso de acreedores.

De esta manera, los nuevos dueños aumentan su capacidad de producción y consolidan una tendencia que se ha acelerado en los últimos años dentro del clúster azulejero provincial. La compra tiene como escenario la obtención de materias primas, un apartado que ha experimentado variaciones desde el estallido de la guerra de Ucrania. Desde ese momento, se ha reforzado la búsqueda de yacimientos nacionales, algo a lo que se han dedicado tanto las grandes firmas del sector como los proveedores de materias primas.

La industria azulejera ha reforzado su estrategia de adquirir minas nacionales. / Mediterráneo

Minas y planta industrial

Una de las compañías dedicadas a la obtención de productos para la cerámica, Euroarce, ha anunciado la incorporación de dos minas activas y una planta industrial en la localidad de Poveda de la Sierra (Guadalajara), procedentes del concurso de acreedores de la firma Caobar. Una operación con la que multiplica sus reservas de caolín y arena silícea.

"Los activos incorporados comprenden un conjunto de derechos mineros, con dos minas activas y una planta industrial con todas las licencias, autorizaciones, concesiones administrativas y permisos necesarios para reanudar la actividad", detallan desde la empresa. La voluntad de los nuevos dueños es retomar la actividad "a la mayor brevedad" y mantener los 14 puestos de trabajo directos asociados a estos activos.

Proyecto industrial

El objetivo es "desarrollar un proyecto industrial estable y de largo recorrido, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, y en estrecha relación con el territorio", destacan.

Euroarce cuenta con 15 minas repartidas entre Teruel, Segovia, Zamora, Cuenca y Lugo, donde se extraen y valorizan distintos minerales de base. Además, dispone de cuatro plantas industriales que procesan estos y otros minerales en l'Alcora, Onda y Cabanes, en Castellón, y una quinta en Civita Castellana (Italia).