El ministro de Industria visita la patronal de la cerámica en Castellón en un momento de incertidumbre

No es frecuente que el responsable de la política industrial del Gobierno de España visite la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Ascer. Hay que remontarse al mes de febrero de 2021, en plena pandemia, cuando acudió la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Será el actual titular de esta cartera, Jordi Hereu, quien conocerá las instalaciones de la patronal azulejera de la mano de sus máximos dirigentes.

Este encuentro, que tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre, llega en un momento de gran actividad para el sector. Por un lado, una gran cantidad de empresas ultiman los preparativos para acudir a la feria italiana Cersaie, que se ha consolidado como el gran escaparate mundial de la cerámica tras la desaparición de Cevisama como evento independiente.

Derechos de emisión

Pero son las diferentes fluctuaciones de la geopolítica las que más preocupan al sector, con los sobrecostes por los derechos de emisión de la Unión Europea como principal caballo de batalla en los últimos meses. Ascer inició a finales del pasado año un largo periodo de reivindicaciones, de forma conjunta con sus homólogos italianos, para tratar de hacer entender a los legisladores de Bruselas que no existen alternativas maduras para descarbonizar su actividad. Por tanto, las limitaciones de la normativa europea no suponen un incentivo para cambiar sus procesos, sino un lastre que pueden aprovechar competidores de otras partes del mundo.

Pese a todos los intentos, la decisión final de la Comisión Europea fue una rebaja en los recortes de las asignaciones gratuitas, lo que reducirá los sobrecostes inicialmente previstos para la cerámica durante el periodo 2026-2030, pero se queda lejos de las pretensiones del sector. El objetivo era lograr un índice de referencia específico para la cerámica, un benchmark, tal y como recomendaron técnicos de la UE.

Costes energéticos

La otra gran preocupación tiene que ver con los costes energéticos, que se han disparado con el estallido de la guerra en Oriente Medio. Justo en el arranque de septiembre, el índice de referencia de precios para el gas natural, el TTF, ha superado los 70 euros por megavatio hora. Más del doble que los 32 euros de finales de febrero.

Esto dispara los costes para los productores, algo que tiene una derivada en la acción legislativa del Gobierno. Con motivo de este conflicto se han habilitado una serie de ayudas tributarias para las empresas electrointensivas, pero que apenas han llegado para las gasintensivas como la cerámica. De hecho, una de las medidas fijadas en el mes de marzo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue una rebaja en el IVA del gas natural, que no tiene un efecto real en el sector.

Exportaciones a la baja

Por otro lado, las exportaciones han tenido un comportamiento a la baja en el primer semestre del año. El principal cliente, Estados Unidos, ha reducido sus compras un 20% tras la aplicación de los controvertidos aranceles del presidente norteamericano, Donald Trump, a los productos europeos.