El congreso Ignite prepara una visita exclusiva a uno de los "grandes escaparates de la identidad de Castellón"

El congreso de la Cámara de Comercio de Castellón sobre la industria cerámica, Ignite, ultima los preparativos de esta cita, que se celebrará los días 28 y 29 de septiembre. El evento, centrado en aportar las claves sobre la innovación del sector, incluirá un encuentro de networking en "uno de los grandes escaparates de la identidad de Castellón", según indica la organización.

La actividad, destinada a patrocinadores, colaboradores y conferenciantes, tendrá como escenario el Estadio de la Cerámica, organizada de la mano de Pamesa Grupo Empresarial. Será el lunes 28 de septiembre, finalizada la primera jornada del congreso. "Al margen del programa oficial de ponencias, conferencias y mesas de debate, los participantes tendrán la oportunidad de compartir un encuentro profesional en un ambiente más distendido", destacan.

Club 1923

La cita se celebrará en el Club 1923, la zona privada del estadio del Villarreal CF, y estará orientada a favorecer las relaciones profesionales, el intercambio de experiencias y la generación de nuevos contactos.

El museo del Villarreal formará parte de esta iniciativa. / Pau Bellido

Además, se visitará el museo del Villarreal CF y se proyectará una pieza audiovisual destinada a mostrar la estrecha relación existente entre el fútbol, el territorio castellonense y una industria cerámica que constituye uno de los principales motores económicos y empresariales de la provincia.

Conexión profesional

Con esta iniciativa, Ignite complementa las dos jornadas de contenido técnico y científico con un espacio exclusivo de relación profesional, reforzando uno de los objetivos del congreso: favorecer la conexión entre empresas y expertos internacionales vinculados a la industria cerámica.

La primera edición de este congreso se desarrollará en torno a varios ejes relevantes para el futuro de la industria cerámica, como los nuevos caminos de la innovación tecnológica, las oportunidades de descarbonizar el sector, la investigación en nuevos materiales y aplicaciones, la digitalización o la necesidad de adaptarse a unos cambios geoeconómicos cada vez más constantes.

Retos de futuro

Ignite reunirá en Castellón a representantes de la industria, empresas fabricantes y proveedoras, investigadores, arquitectos, diseñadores y expertos internacionales para abordar los principales retos y oportunidades que marcarán el futuro de la cerámica.

El congreso cuenta con una amplia lista de patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentran algunas de las principales empresas del azulejo, además de colaboraciones institucionales.