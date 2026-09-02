El ministro Hereu desvela cómo quedará el 'hachazo' a la cerámica en materia de emisiones

Por primera vez desde que fue nombrado ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu visitó la sede de la patronal cerámica, Ascer, para conocer la coyuntura actual de la mano de los dirigentes del sector. Una presencia que coincide con momentos de incertidumbre ante el encarecimiento del gas tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y unas medidas de la Unión Europea que implicarán nuevos costes a las empresas.

El ministro no anunció ninguna medida nueva de respaldo a la cerámica, pero mencionó la necesidad de seguir reivindicando ante los dirigentes europeos. Al hilo del recorte de asignaciones gratuitas de emisiones de CO2, previsto inicialmente en un 34%, desde el Ministerio de Industria se ha confirmado que este fuerte hachazo se queda finalmente en un 20%.

Asignaciones gratuitas

Un dato que no fue mencionado en las declaraciones de Hereu a los medios de comunicación, pero sí en la nota remitida con posterioridad. "La Comisión Europea ha aprobado una solución que incorpora 80 millones de euros adicionales en asignaciones gratuitas para los sectores incluidos en los denominados fallback benchmarks, entre ellos la cerámica. Gracias a esta medida, el recorte previsto en las asignaciones gratuitas se reducirá aproximadamente del 34% al 20%, mitigando el impacto sobre las empresas del sector", indicaba el departamento.

Una mejora que se queda corta respecto a las peticiones del sector, que pedía un criterio de cálculo específico, un benchmark, "con el objetivo de reconocer las particularidades del sector y preservar su competitividad. Esta posición fue trasladada formalmente a Bruselas en distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno", apunta el ministerio. De haberse atendido esta petición, la cerámica habría pasado de un recorte del 34% en las asignaciones gratuitas a un aumento del 12%.

Recursos europeos

Ante esta situación, Jordi Hereu reclamó en Ascer la necesidad de que Bruselas "aporte recursos para que el efecto negativo sobre la industria de la cerámica sea lo menor posible. Por tanto, estamos para minimizar el efecto negativo de la toma de decisiones de la Comisión Europea".

El ministro no anunció actuaciones nuevas, pero recordó las ayudas aportadas al azulejo en los últimos años. El Ministerio de Industria señaló que desde 2019 el Gobierno ha concedido 52,48 millones de euros en ayudas al sector cerámico de la Comunitat Valenciana, más los 71,4 millones de euros recibidos por el sector cerámico dentro de la convocatoria de compensación para industrias gasintensivas.

Competitividad del sector

"Hereu ha reiterado que continuará trabajando para que las futuras decisiones europeas tengan en cuenta la realidad de la industria cerámica española y compatibilicen los objetivos de descarbonización con la competitividad, el empleo y la capacidad exportadora del sector", señala el ministerio.