El ministro de Industria habla sobre la cerámica: reclama "recursos" a Europa para hacer frente a los sobrecostes por las emisiones

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita este miércoles en Castellón las instalaciones de la asociación de fabricantes de cerámica, Ascer. Tras hablar con los dirigentes de la patronal, encabezados por su presidente, Ismael García Peris, conocerá de primera mano el proceso de fabricación de estos productos en Porcelanosa, según avanzó el propio ministro en sus declaraciones a los medios de comunicación.

Hereu aludió a que este sector experimentó en 2025 "un incremento en un contexto nada fácil" y habló de "los retos, que pasan por la digitalización y la energía", y que tienen un impacto directo en la competitividad. Unos asuntos que forman parte de las principales preocupaciones de las empresas azulejeras. A pesar del complejo contexto en el que se encuentra el sector, por el aumento de costes energéticos y la pérdida de ventas en mercados fundamentales del exterior, Hereu no anunció ninguna medida ni plan concreto para superar la incertidumbre.

Jordi Hereu visita la sede de la patronal cerámica / Gabriel Utiel

Derechos de emisión

Las empresas deberán afrontar en el periodo 2026-2030 un fuerte incremento de los costes por el pago de derechos de emisión. Una medida de la Unión Europea que la cerámica continental trató de frenar, al no contar con tecnología disponible para su descarbonización. Pese a estas advertencias, Bruselas apenas ha atendido estas reivindicaciones.

Jordi Hereu defendió que la posición del Gobierno de España es "disponer de un benchmark específico que atienda la especificidad del sector de la cerámica", y por ello tanto él mismo como la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, enviaron cartas a la Comisión Europea con esta reivindicación. Una acción que no tuvo resultado. "A corto plazo, esperamos que la Comisión Europea sea sensible y aporte recursos para que el efecto negativo sobre la industria de la cerámica sea lo menor posible. Por tanto, estamos para minimizar el efecto negativo de la toma de decisiones de la Comisión", afirmó.

Defensa de la industria

Además, señaló que el Gobierno defiende "de manera unitaria" a la industria. "No hay ninguna discrepancia entre ministerios. Estamos por la defensa de la industria de la cerámica, como de todos los sectores industriales en España, porque estamos en medio de una transición energética, de una transformación digital en defensa justamente de los sectores industriales. Para nosotros es un sector estratégico, para Castellón es vital y, por tanto, es muy importante y estratégico para el Gobierno de España", expuso Hereu.

El titular de Industria recordó que una de las novedades de los últimos meses es la asignación de dinero en la compensación de emisiones de CO2. Detalló que en 2018 "la asignación era de 6 millones de euros y ahora es de 600 millones" para el conjunto de los sectores productivos nacionales. "Una de las novedades es que el sector de la cerámica ahora puede llegar y pedir ayudas de compensación de emisiones de CO2". Según expuso Ascer a comienzos de año, el dinero destinado para la cerámica sería de unos 20 millones.

Exportaciones y energía

Sobre la caída de exportaciones a Estados Unidos, se limitó a exponer que confía "en la capacidad de innovación y apertura de nuevos mercados" del sector. En cuanto a los costes energéticos por el encarecimiento del gas, Hereu hizo mención a las medidas adoptadas "en su momento" y que Ascer calificó de insuficientes.