El presidente de los azulejeros advierte al ministro de Industria: "Si no somos competitivos, no hay ningún futuro"

El presidente de la asociación de fabricantes de cerámica, Ismael García Peris, ha valorado la visita realizada por el ministro de Industria, Jordi Hereu, a la sede de Ascer. Un encuentro en el que no se ha anunciado ninguna medida nueva para tratar de resolver los diferentes retos que tiene el sector por delante, pero en el que se ha puesto de manifiesto la voluntad de reclamar ante los dirigentes de la Unión Europea decisiones que beneficien a estas empresas.

Desde Ascer han mencionado que en la reunión se trasladaron las preocupaciones del azulejo, como las políticas medioambientales y de descarbonización, los costes energéticos, la defensa de la cogeneración como herramienta de competitividad, la defensa comercial frente a prácticas desleales, así como las necesidades en materia de empleo, formación y atracción de talento a la industria.

Competitividad del sector

La patronal insiste en que la competitividad debe ser el eje de las actuaciones por parte de las administraciones. "Si no somos competitivos, este sector no tiene ningún futuro", expuso Ismael García Peris. En cuanto a la respuesta de Hereu, añadió que tras la reunión "ha tomado buena nota y deja abierta la línea de comunicación con el ministerio, cosa que agradecemos".

La patronal sostuvo que la competitividad debe situarse en el centro de la política industrial y climática, ya que solo empresas rentables y con capacidad de inversión podrán abordar la transformación tecnológica necesaria para avanzar en la descarbonización. "Sin competitividad no hay inversión y, sin inversión, será muy difícil acometer la transformación que se exige a la industria", señaló el presidente de Ascer.

Transición realista

Para ello, los participantes recordaron al ministro que debe hacerse una "transición realista y basada en la neutralidad tecnológica", que acompase los objetivos climáticos con la disponibilidad de tecnologías maduras, energía competitiva e infraestructuras suficientes.

"Queremos seguir produciendo, invirtiendo y generando empleo desde España. Preservar la competitividad de esta industria es preservar también miles de empleos y familias vinculadas al sector", concluyó García Peris.

Visita a Porcelanosa

Tras la reunión, Jordi Hereu se desplazó hasta una planta de producción de Porcelanosa Grupo, donde pudo conocer de primera mano las distintas fases del proceso de fabricación y el elevado nivel de innovación y desarrollo tecnológico que caracteriza a la industria cerámica española.

"El ministro ha podido ver la magnitud de inversión que hace falta para estar en este mercado tan competitivo", comentó el dirigente de Ascer.