Pamesa consigue la declaración de impacto para una nueva mina en Teruel

Los grandes operadores de la cerámica de Castellón mantienen su mirada puesta en las minas nacionales para asegurarse el suministro de materias primas. Un proceso que se aceleró en los últimos años a raíz de la guerra en Ucrania, de donde procedía un porcentaje muy importante de las arcillas para el sector.

En las últimas semanas se ha conocido que Porcelanosa proyecta una mina de arcilla entre Teruel y Castellón, mientras que Euroarce se aseguró un aumento de su capacidad de extracción con la adquisición de dos minas activas y una planta industrial en Guadalajara, procedentes de un proceso concursal.

Minas propias

Con todo, es el grupo Pamesa el que más apuesta por disponer de minas propias en el territorio nacional, especialmente en Aragón. Ahora, la compañía ha logrado la aprobación de la declaración de impacto ambiental para una mina de unas 34,8 hectáreas entre los términos municipales de Seno y Berge, en el Bajo Aragón.

La mina, que lleva el nombre de San Pedro, tiene una vida útil estimada de 30 años, con una capacidad total de cuatro millones de metros cúbicos de arcillas blancas. Además, se da la circunstancia de que este proyecto llevaba tres décadas de espera. En 1994 se presentó un proyecto de explotación, que hizo desistir a la promotora de entonces debido a la desestimación de los proyectos de restauración. En 2021, con la compra del grupo Azuliber, Pamesa recuperó el proyecto y reactivó los trámites.

Suministro futuro

Desde Pamesa Grupo Empresarial señalan que el visto bueno ambiental no implica la explotación inmediata. "Están pendientes la aprobación del proyecto de restauración y la concesión definitiva por parte del departamento de minas de Aragón, lo cual se dilatará entre uno y dos años". Por otra parte, mencionan que este nuevo permiso no supondrá un aumento del ritmo de extracción de arcillas en Teruel, ya que esta nueva mina se ha planteado dentro de una "política de gestión anticipada" y con el fin de "garantizar el suministro futuro de materia prima sin incrementar las cargas ambientales ni operativas sobre el entorno".

Por eso, añaden que "tanto el volumen extraído como el tráfico de camiones permanecerán estables".

Mina Elena

La principal mina que explota Pamesa en Teruel es Elena, situada en Estercuel, que cuenta con permisos para operar en un área de 80 hectáreas.