El ITC ofrece sus conocimientos al sector del vidrio

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) es un centro de referencia a la hora de analizar nuevas posibilidades para la industria azulejera. Además, hay una serie de procesos que investiga y que son aplicables al sector del vidrio. Entre ellos, el uso de determinadas materias primas, los sistemas de tratamiento térmico a alta temperatura y las técnicas de acabado superficial.

En los últimos meses, desde el instituto se han realizado visitas a firmas del vidrio, tanto de la Comunitat como de otras regiones de España. De esta manera, han ofrecido las capacidades científico-tecnológicas y el conocimiento que el ITC pone actualmente a disposición de las empresas. Unas características que permiten al instituto colaborar con el sector del vidrio en el desarrollo de proyectos de I+D+i orientados a mejorar procesos, productos y prestaciones.

Desafíos industriales

Entre los asuntos tratados en estos encuentros estuvieron la sílice cristalina respirable, la descarbonización de los procesos de fabricación, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Mediante esta acción, el ITC busca impulsar nuevas oportunidades de colaboración con las empresas del sector del vidrio y poner a su disposición sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación para abordar desafíos industriales, generar valor y contribuir a la mejora de su competitividad.