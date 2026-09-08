Porcelanosa ofrece los primeros datos de su participación en la feria Cersaie

Porcelanosa Grupo participará en una nueva edición de Cersaie, la feria internacional de referencia para el sector cerámico y del equipamiento de baño, que celebrará su 43.ª edición del 21 al 25 de septiembre de 2026 en el recinto ferial de Bolonia (Italia). La compañía de Vila-real, una de las firmas representativas de la Marca España, dará a conocer sus últimas novedades en el expositor A296-B198 del pabellón 26. "Los profesionales y visitantes podrán descubrir de primera mano sus nuevas propuestas a través de un recorrido por diferentes lenguajes estéticos", menciona la compañía.

En este recinto habrá presencia de las siete marcas que conforman Porcelanosa Grupo y que se unen "para ofrecer distintas interpretaciones del diseño contemporáneo". La compañía detalla que propone "una mirada propia, donde materiales, texturas, colores y formas dialogan para crear atmósferas que exploran nuevas maneras de habitar y reflejan una visión del diseño cada vez más vinculada a la arquitectura y a las corrientes que están transformando los espacios".

Calendario promocional

La asistencia a Cersaie es una de las más destacadas del calendario promocional de Porcelanosa, que tiene como punto de referencia anual su Muestra Internacional, que tiene lugar cada mes de febrero en sus propias instalaciones.