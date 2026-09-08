Los premios más prestigiosos para la cerámica de Castellón volverán a entregar tres ganadores

Una de las principales características de la industria cerámica de Castellón es su alto grado de innovación, así como su capacidad de marcar la pauta mundial con la creación de nuevas aplicaciones y productos. Unos avances que quedan reflejados a la perfección gracias a los premios Alfa de Oro, que este año cumplen 50 ediciones con importantes novedades.

A lo largo de todo este tiempo, esta iniciativa de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) ha analizado el amplio poder del I+D+i procedente del clúster castellonense. Tener un Alfa de Oro supone un espaldarazo al esfuerzo que desempeñan las empresas del sector y otorga un gran prestigio a quien lo recibe.

Vuelta a Castellón

La convocatoria de 2026 es una de las más importantes de su historia, ya que la organización se ha desvinculado de la feria Cevisama tras la decisión de hacer desaparecer este evento como cita independiente en Feria Valencia. "Supone la vuelta de los premios a Castellón", afirma la secretaria general de la SECV, Jadra Mosa. La entrega de galardones será el jueves 10 de septiembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Castellón.

La acogida de las compañías de la cerámica ha sido muy positiva, detalla Mosa. "Hemos alcanzado el objetivo de relanzar estos premios, con proyectos muy interesantes". Aunque no se puede adelantar todavía el número de candidaturas ni el tipo de proyectos presentados, menciona que la misma mañana de la gala de entrega "el jurado tendrá una última reunión para decidir quiénes serán los ganadores". Además, "volverán a concederse tres premios", expone, lo que significa que hay suficientes propuestas para elegir. En la anterior edición solo se entregó un premio.

Gala de entrega

En lo que respecta al desarrollo del acto del jueves, habrá una recepción de invitados a partir de las 17.15 horas, para comenzar la gala a las 18.00 horas con la intervención de los representantes de las instituciones. Posteriormente se hará un repaso de estos 50 años de los Alfa de Oro con la proyección de un vídeo preparado para la ocasión.

"También se entregarán premios a empresas y entidades que han acompañado esta trayectoria", declara la secretaria general de la sociedad que organiza los galardones.

Tres premios

A partir de las 19.00 horas llegará el momento más esperado, con la entrega de los tres premios Alfa de Oro 2026, que irá seguida de la clausura institucional y un cóctel de cierre. Jadra Mosa agradece "la gran acogida de empresas y entidades públicas" a esta nueva etapa de los premios, entre las que están la Diputación de Castellón, los ayuntamientos de Castelló y de Onda y el apoyo logístico y la colaboración de la Cámara de Comercio.

A lo largo de estas cinco décadas, los premios han destacado novedades tan importantes como la impresión digital, el uso de materiales más sostenibles y las técnicas más avanzadas para reducir el impacto sobre el medio ambiente. Un campo que está llamado a crecer en los próximos años, de la mano de la descarbonización industrial y la optimización de materias primas y componentes.