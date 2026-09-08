Las ventas a la Unión Europea mejoran en el primer semestre del año

Las empresas fabricantes de cerámica de Castellón afrontan unos meses de dudas, ante el aumento de los costes energéticos y las nuevas dificultades para vender en determinados países afectados directamente por la guerra en Oriente Medio. Una de las grandes preocupaciones es el fuerte descenso de las ventas en el principal destino de las exportaciones del Tile of Spain, que es Estados Unidos. Durante el primer semestre, la comercialización cayó un 19%, debido al impacto de los aranceles impuestos desde la Administración Trump y al efecto rebote tras el gran incremento registrado el pasado año.

En cambio, los resultados en el conjunto de la Unión Europea han sido más favorables. Desde enero hasta junio, las ventas de cerámica ascendieron a 750,98 millones de euros, lo que supone una subida del 1,8% respecto al mismo periodo de 2025. De esta manera, se observa un signo de recuperación, aunque débil, de un mercado fundamental para la industria castellonense y que en los últimos años arrastraba un declive progresivo.

Recuperación desigual

La recuperación en la UE no es igual en todos los países. En la parte positiva se sitúa Francia, que es el segundo cliente exterior, con una subida del 1,06%. También destacan Portugal (+6,11%), Alemania (+1,97%), Países Bajos (+6,7%) e Irlanda (+6,51%).

En cambio, hay un descenso en Italia (-2,49%), que es a su vez el cuarto comprador de azulejo español. Fuera de la Unión Europea, el dato de Reino Unido ha sido negativo, con un retroceso del 2,51%, si bien se mantiene en el tercer puesto dentro de la clasificación de los principales compradores.

Misión inversa

Dentro de las iniciativas para reforzar los mercados europeos, la patronal azulejera acaba de realizar una misión inversa, en la que profesionales alemanes han acudido a Castellón para conocer de primera mano los catálogos y el proceso de fabricación de estos productos.

La iniciativa ha tenido el respaldo del ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf.