Argenta presentará una tecnología innovadora en la feria Cersaie

La atención del sector cerámico de Castellón se centra este mes de septiembre en la feria Cersaie de Bolonia, en la que las empresas darán a conocer sus cualidades y nuevos productos ante visitantes de todo el mundo. Uno de los principales grupos de la provincia, Argenta, acude un año más a esta cita con destacadas novedades en diseño y producto.

La compañía estará ubicada en el Hall 36, Stand B12/C15, donde presentará sus últimas propuestas y una visión renovada sobre el papel de la cerámica en los espacios contemporáneos. Por parte de Argenta destacan que en esta edición "plantea un recorrido en torno a la relación entre arquitectura, materia y percepción, explorando nuevas formas de interpretar materiales, texturas y superficies. Cada propuesta nace del diálogo entre relieve, tacto y luz para crear espacios que no solo se observan, sino que se sienten, se recorren y se viven".

Diseño y tecnología

La piedra, los relieves y la suavidad de las superficies naturales encuentran una nueva interpretación a través de soluciones cerámicas que combinan diseño, tecnología y precisión. Formatos versátiles, paletas orgánicas y acabados cuidadosamente estudiados amplían las posibilidades creativas para proyectos residenciales y contract.

Gama de productos de Argenta para múltiples usos. / Mediterráneo

Además, Argenta dará a conocer en Bolonia "una innovadora tecnología, diseñada para aportar un valor diferencial al producto y ampliar las posibilidades que la cerámica puede ofrecer a arquitectos, diseñadores y profesionales". De este modo, la compañía "quiere que sea Cersaie el punto de partida de una nueva conversación en torno al desarrollo tecnológico de la cerámica".

Nueva tecnología

Una novedad que se desvelará con todo detalle del 21 al 25 de septiembre y de la que avanza que busca "añadir nuevas posibilidades al propio producto".

El Grupo Argenta cuenta con seis centros productivos, todos ellos en la provincia de Castellón.