La cerámica de Castellón fabrica un 8% menos en julio y encadena cinco meses a la baja

La industria cerámica de Castellón encadena cinco meses consecutivos de descensos en la producción, que coinciden con la duración de la guerra en Oriente Medio. En julio, la caída fue del 8%, según los datos que acaba de difundir el Institut Valencià d'Estadística.

Con estos resultados, el acumulado anual muestra una merma del 2,1% en la producción. De mantenerse esta tónica en los siguientes meses, se rompería la dinámica de tímida recuperación registrada al cierre de los años 2024 (+1,2%) y 2025 (+2,7%). Los meses de verano son tradicionalmente flojos para la actividad en las azulejeras, por lo que la recta final del ejercicio será determinante en el resultado final.

Producción a la baja

La inestabilidad geopolítica y el poco ritmo de las exportaciones a Estados Unidos están siendo determinantes en la menor producción de este año, con el problema añadido del incremento de los costes energéticos.

La debilidad del azulejo contrasta con el conjunto de sectores productivos de la Comunitat Valenciana. La media de julio experimentó un crecimiento del 4%, mientras que en el acumulado anual se registró un 2,6%.

Evolución dispar

Una subida que se comporta de manera dispar. Los materiales eléctricos experimentaron una mejora espectacular del 47,5%, mientras que la maquinaria retrocedió un 11,5% y el calzado cayó un 25,6%.

En cuanto a los sectores que tienen una evolución favorable, están el textil (9,7%), la metalurgia (6,8%) y el material de transporte (12,8%).