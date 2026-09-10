La cerámica italiana teme por el precio del gas a las puertas de Cersaie

La industria cerámica europea se reúne dentro de dos semanas en Bolonia con motivo de la feria Cersaie. Un evento en el que se suele hacer referencia a la coyuntura del sector, con desafíos que son comunes tanto a los fabricantes italianos como a los de Castellón. Estos días la patronal del país anfitrión, Confindustria Ceramica, enarbola la preocupación por los costes energéticos a escasos días de abrir las puertas.

El presidente de esta agrupación, Augusto Ciarrocchi, expresó una preocupación que comparten las empresas españolas: el precio del gas se ha duplicado desde que el estrecho de Ormuz se ha vuelto impracticable como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. A finales de febrero rondaba los 35 euros por megavatio hora, mientras que la semana pasada alcanzó los 70. La falta de novedades sobre este conflicto ha elevado los costes del petróleo, como se puede comprobar en las gasolineras, así como de la principal fuente energética del azulejo, hasta alcanzar los 75 euros. Unos precios que afectan también a los industriales castellonenses del sector.

Costes energéticos

Para Ciarrocchi, "la producción de cerámica en Italia corre el riesgo de volverse insostenible", debido a que los costes "están fuera de control", tal y como recoge la prensa italiana. Unas afirmaciones llamativas que se alejan del tono habitual de Confindustria en vísperas de Cersaie. Para hacer frente a este problema, la industria italiana reclama medidas al Gobierno de su país y que se evite que se repita la crisis energética de hace cuatro años.

Antes del verano, la patronal española Ascer difundió su informe anual sobre la energía. Los costes del gas se mantuvieron estables en 2025, con 594 millones de euros. Si a esto se le suman los 220 millones de euros de la electricidad, la factura energética supuso un 17% de la facturación total del sector. Un porcentaje que, con toda seguridad, se incrementará en el balance del presente año, debido a un encarecimiento del gas que se alarga desde hace más de medio año.

Respuesta del Gobierno

Pese a esta escalada de precios, el ministro de Industria, Jordi Hereu, expuso durante su visita a la sede de Ascer que la respuesta adoptada por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra "hasta el momento ha sido satisfactoria" y afirmó que se están acometiendo "diferentes medidas para defender la competitividad en base a un precio competitivo del gas y también de la electricidad".

La principal medida que se aplicó en marzo fue la reducción temporal del IVA del gas, una medida que tiene un escaso efecto sobre las finanzas de las empresas. Las compañías pagan el impuesto, pero luego obtienen una devolución, por lo que no supone una rebaja directa en sus costes.