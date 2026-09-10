Nueva etapa de los premios Alfa de Oro: Equipe, Vernís y ATC Colores ganan en la edición del 50 aniversario

Los premios más prestigiosos a la innovación en la industria cerámica española, los Alfa de Oro, inician una nueva etapa tras desvincularse de Cevisama. Coincidiendo con la 50.ª edición, la entrega se ha celebrado en Castellón y se ha abierto a todo el clúster azulejero. Una gala en la que no solo se dieron a conocer los tres ganadores principales. Entidades colaboradoras, instituciones y compañías premiadas a lo largo de estas cinco décadas también tuvieron su presencia en un acto celebrado en la Cámara de Comercio. Entre las firmas premiadas estuvieron Porcelanosa, Kerajet o Torrecid.

Premios Alfa de Oro 2026 / Toni Losas

El primero de los vencedores fue ATC Colores, por un desarrollo que posibilita superficies de altas prestaciones con una capa cerámica transparente con propiedades antideslizantes. El horno eléctrico de Equipe también obtuvo su reconocimiento por su apuesta para encontrar nuevas vías a la descarbonización del sector, mientras que Vernís obtuvo el tercero de los trofeos de la tarde, con una iniciativa, Upcycling, que aplica una nueva capa de esmalte a piezas cerámicas, lo que da salida a stocks de producto y añade propiedades antideslizantes.

Valor de la innovación

La gala incluyó numerosas referencias a la importancia de la innovación en sus discursos. La presidenta de la Cámara, María Dolores Guillamón, felicitó a la entidad organizadora, la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), por "esta decisión, que vincula los premios con un territorio que siente la cerámica y es un referente internacional".

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacó que la industria provincial "ha sido capaz de invertir e innovar", como lo demuestra el medio siglo de trayectoria de los Alfa de Oro. El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, expuso el valor de las ideas. "Detrás de cada una de ellas hubo una persona que decidió intentarlo, que no se conformó con lo que ya existía".

Apoyo institucional

La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, detalló el "conocimiento que ha hecho de la cerámica de la provincia una de las más competitivas del mundo". Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, incidió en la promoción del uso de la cerámica en las obras más emblemáticas de la ciudad.

El presidente de la SECV, Miguel Galindo, expuso que la cerámica se ha convertido "en un sector altamente tecnificado y los Alfa de Oro han sido testigos de ese camino". A partir de ahora, con sede en la propia provincia.