La Cámara de Comercio promueve una alianza entre España e Italia para afrontar el futuro de la cerámica

La Cámara de Comercio de Castellón promueve la creación de Global Ceramic Talks, una iniciativa que pretende unir a los dos principales polos azulejeros de Europa para afrontar de manera coordinada los desafíos de esta industria. Para ello, ha establecido una alianza con Acimac, la asociación italiana de fabricantes de maquinaria y equipos para este sector.

"El acuerdo nace con una clara vocación de continuidad y establece un marco de cooperación entre ambas instituciones para impulsar la innovación, la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia de conocimiento, al tiempo que refuerza los vínculos entre dos de los principales ecosistemas cerámicos de Europa", apunta la Cámara.

Acuerdo internacional

Coincidiendo con este nuevo acuerdo, el congreso dedicado a la innovación que prepara la institución castellonense, Ignite, será presentado en la feria Tecna de Rímini (Italia), una de las principales citas para conocer las últimas novedades de la maquinaria para el azulejo.

Entre los elementos que abarcará este nuevo pacto se incluyen la competitividad industrial, la sostenibilidad, la transición energética, la digitalización, los materiales avanzados, la inteligencia artificial y la evolución de los mercados internacionales. La alianza "permitirá organizar conjuntamente eventos, encuentros y otras actividades relacionadas con el sector cerámico, tanto en el marco de Ignite y de la feria Tecna como en otras citas a lo largo del año", destaca la Cámara.

Plataforma permanente

Global Ceramic Talks aspira a ser una plataforma internacional permanente para el diálogo estratégico, la innovación, la tecnología y el desarrollo industrial del sector cerámico.

En cuanto a la presentación en Tecna, será la antesala de la primera edición de Ignite, que se celebrará en Castellón los días 28 y 29 de septiembre, una semana después de Tecna y Cersaie, y que reunirá a empresas, profesionales, investigadores, instituciones y expertos para abordar los principales retos que marcarán el futuro de la industria cerámica.