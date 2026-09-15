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Ocho empresas de Asebec estarán en la feria de maquinaria cerámica Tecna

La patronal de este segmento valora la oportunidad de dar a conocer sus novedades

La feria Tecna se celebra cada dos años en la ciudad italiana de Rímini.

La feria Tecna se celebra cada dos años en la ciudad italiana de Rímini. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

Además de Cersaie, en Bolonia, parte de la atención del clúster azulejero estará en Rímini con la celebración de Tecna. Un salón que se celebra cada dos años y que está especializado en las soluciones más avanzadas de maquinaria y bienes de equipo para la cerámica.

Por parte de España, la patronal Asebec detalla que serán ocho las compañías asociadas que darán a conocer sus productos. Para esta organización, supone "una nueva oportunidad para reforzar la proyección internacional de la tecnología cerámica española, generar contactos comerciales y poner en valor las soluciones desarrolladas por los fabricantes nacionales para una industria cada vez más automatizada y tecnificada".

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