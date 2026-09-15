Ocho empresas de Asebec estarán en la feria de maquinaria cerámica Tecna

Además de Cersaie, en Bolonia, parte de la atención del clúster azulejero estará en Rímini con la celebración de Tecna. Un salón que se celebra cada dos años y que está especializado en las soluciones más avanzadas de maquinaria y bienes de equipo para la cerámica.

Por parte de España, la patronal Asebec detalla que serán ocho las compañías asociadas que darán a conocer sus productos. Para esta organización, supone "una nueva oportunidad para reforzar la proyección internacional de la tecnología cerámica española, generar contactos comerciales y poner en valor las soluciones desarrolladas por los fabricantes nacionales para una industria cada vez más automatizada y tecnificada".

Proveedores tecnológicos

Tecna 2024 reunió a 350 expositores y ocupó alrededor de 70.000 metros cuadrados de superficie, consolidando al certamen italiano como una de las principales citas internacionales para los proveedores tecnológicos.