Pamesa se consolida como el tercer grupo cerámico del mundo

El grupo empresarial Pamesa mantiene sus posiciones en el tablero cerámico global, tanto en lo que respecta a sus cifras de producción como en los ingresos del pasado ejercicio. La compañía presidida por Fernando Roig conserva el primer puesto de Europa, además de seguir en el top 10 mundial en metros cuadrados fabricados, en una clasificación que encabezan los gigantes americanos y asiáticos.

El informe que cada año recoge la publicación especializada Ceramic World Review muestra las diferencias entre las distintas zonas productoras del planeta. La china Keda Group alcanza el segundo puesto en superficie, con 205,5 millones de metros cuadrados fabricados en plantas de producción de África. Pese a elaborar más del doble que Pamesa, su facturación se queda en 848 millones de euros, por debajo de los 926 millones que el grupo castellonense presentó en su último balance anual.

Diferencias de facturación

Pamesa vuelve a ser el tercer fabricante del mundo en ventas, solo por debajo de los 3.651 millones de euros de Mohawk, con sede en Estados Unidos, y del mexicano Lamosa, con 1.251 millones de euros.

Esta diferencia entre producción e ingresos se debe a los menores costes de los rivales del azulejo europeo, algo que vienen denunciando desde hace años empresas de la Unión Europea y representantes políticos, que acusan a estos países de competencia desleal.

Intereses en España

En lo que respecta a otros grupos, STN retrocede un puesto en el ranking de producción. En 2025 se situó en el 12.º puesto, con 82,8 millones de metros cuadrados y ventas de 590,5 millones de euros. Respecto a la anterior clasificación, retrocede ligeramente en producción y avanza en ingresos, y sigue en la segunda plaza europea.

En este listado no aparece Porcelanosa —no todas las firmas están representadas—, pero en su reciente presentación de resultados expuso unos ingresos de 863 millones de euros, por lo que estaría por encima de STN.

Presencia industrial

Cinco de las primeras 25 empresas del mundo de esta lista tienen intereses en España. Además de las mencionadas Pamesa y STN, Mohawk tiene una planta de Marazzi en Castellón. Lamosa entró en España con Roca Tiles, y unos años más tarde incrementó su presencia con la compra de Baldocer. En el puesto 25 está la británica Victoria, con Keraben y Saloni como sus principales marcas.