'Upcycling' lleva la economía circular al producto cerámico

Vernís ha recibido el Alfa de Oro 2026, que otorga la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, por Upcycling, un desarrollo concebido para revalorizar pavimentos cerámicos en estoc o procedentes de excedentes de producción mediante la mejora de sus prestaciones antideslizantes.

La solución se basa en la aplicación de un esmalte técnico transparente y en una segunda cocción a baja temperatura. Este proceso permite aumentar de forma controlada el nivel de antideslizamiento sin alterar la apariencia de la pieza. El interés del proyecto reside en que permite trabajar sobre piezas ya fabricadas. En lugar de volver a producir determinadas partidas para obtener un mayor nivel de antideslizamiento, Upcycling permite adaptar el producto existente y prolongar su utilidad.

De este modo, se aprovechan los materiales y la energía ya empleados en su fabricación, se contribuye a reducir el volumen de producto almacenado y se evita tener que iniciar un nuevo proceso completo de producción para responder a determinadas necesidades.

Un galardón de prestigio

El Alfa de Oro, que concede la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, reconoce proyectos desarrollados en el ámbito de la cerámica y el vidrio. La edición de 2026 tiene además un significado especial al alcanzar la 50ª edición de estos premios.

La directora técnica de Vernís, Mari Carmen Segura, recogió el reconocimiento en representación del equipo que ha participado en el desarrollo de Upcycling. El premio de 2026 se suma a los Alfa de Oro obtenidos por Vernís en 2006, 2013, 2016 y 2019, todos ellos relacionados con desarrollos concebidos para su aplicación en procesos de producción industrial.

La trayectoria de Vernís está ligada, desde hace más de cinco décadas, a Onda y al clúster cerámico de Castellón, donde la compañía ha desarrollado su actividad en el ámbito de las fritas, los esmaltes, los colores y las soluciones para la superficie cerámica.

Esa proximidad al entorno industrial ha marcado su forma de trabajar. El desarrollo técnico parte habitualmente de necesidades concretas de los fabricantes, los procesos productivos y el propio producto, con el objetivo de que las soluciones puedan trasladarse a condiciones reales de fabricación.

El nuevo Alfa de Oro llega casi un año después de la incorporación de Vernís a Smalticeram Group. Cuando se anunció la operación, el grupo puso en valor la experiencia, conocimiento y talento técnico del equipo de Vernís como uno de los principales activos de esta nueva etapa. Desde entonces, la compañía ha mantenido su identidad y su actividad técnica dentro de una estructura internacional más amplia, con nuevas posibilidades de colaboración entre equipos y mercados.

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Presencia en Cersaie

La siguiente parada será Cersaie 2026, donde Vernís participará con espacio propio en el hall 33 estand C40-D29. Será su primera presencia en la feria de Bolonia desde su incorporación a Smalticeram Group. Allí presentará una selección de desarrollos bajo el concepto materia, espacio y criterio, una expresión que resume su manera de entender el trabajo sobre la superficie cerámica y su aplicación al producto. La participación en Cersaie llega pocas semanas después del Alfa de Oro y en un momento de continuidad para la compañía, que afronta esta etapa manteniendo su vínculo con Onda, la industria cerámica y una forma de desarrollo técnico orientada a la producción.