La jornada 13 de la segunda división de fútbol sala depara la tarde de este sábado un doble enfrentamiento entre equipos de la provincia de Castellón y de Zaragoza. El primero de ellos será el que se juegue a las 17.30 horas en el pabellón Ciutat de Castelló entre el Bisontes Castellón y el Sala 10 Zaragoza.

Ambos equipos son en estos momentos rivales directos encontrándose pegados en la tabla clasificatoria. Bisontes es sexto con 19 puntos, mientras que el club zaragozano es séptimo con uno menos. Los dos tratarán de llevarse los tres puntos para seguir presionando al Ceutí, quinto, que en estos momentos marca la zona de play-off con los mismos puntos que el Bisontes.

A repetir triunfo

Los de Manolín vienen de ganar su último partido como visitantes y confían en sacar otro resultado positivo en el Ciutat, donde mejores registros han conseguido y más puntos han sumado. No será fácil contra un Sala 10 Zaragoza que perdió la categoría la temporada pasada después de trece años en primera y que no quiere perder distancia con los puestos que dan opción a jugar las eliminatorias por el ascenso. El equipo dirigido por Jorge Palos no es uno de los que más goles marcan pero sí de los que menos encaja, así que los jugadores de Bisontes tendrán que estar acertados ante una de las mejores defensas de la liga.

Para este partido ya no estará en la convocatoria del Bisontes el jugador Rubén Ordóñez después de que el club comunicara esta semana que la vinculación con el jugador había finalizado después de cinco meses. El jugador se ha incorporado a las filas del Toulon, de la liga francesa.

LA HOJA DE RUTA DEL PARTIDO

HORA: 17:30h

PISTA: Ciutat de Castelló

ÁRBITROS: González Blaya y Nicolás Navarro (Murcia)

BISONTES CASTELLÓN: Marcos Ferreyra (12 p.), Gambín (4), Vargas (17), Beto (21) y David Señoret (19). Suplentes: Iván Bolós (15 p.), Malawy (3), Eric (5), Toni (8), Lorca (10), Mauro Sánchez (13), Rafael (24) y Titín (25). Entrenador: Manolín.

SALA 10 ZARAGOZA: Iván Bernad (25 p.), Adri Ortego (24), Retamar (10), Carlos García (21) y Richi Felipe (8). Suplentes: Dani Álvarez (1 p.), Óscar Villanueva (4)Mateo Flores (5), Yera (6), Alberto (7), Rivera (9), Óscar Andreu (11), Marcos (14) y Javi Izaguerri (16). Entrenador: Jorge Palos.