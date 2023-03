La crónica | Al Bisontes Castellón le falta acierto final ante al Leganés en el Ciutat (1-1)

El Bisontes Castellón sumó un punto en el partido de este sábado contra el Leganés , correspondiente a la 21ª jornada de Segunda División en la Liga Nacional de Fútbol Sala, después de finalizar con tablas en el marcador (1-1). El empate sirve para romper la dinámica de dos derrotas consecutivas que llevaba el equipo, aunque por el contrario alarga a cuatro jornadas sin ganar.

El partido no comenzó nada bien para los intereses del Bisontes. En el primer minuto Manu García adelantaba 0-1 al Leganés en una jugada de contragolpe. Intentó reaccionar en esos primeros instantes de partido con disparos de Vargas y Beto que no encontraron portería. No fue hasta el minuto quince cuando Vargas volvería a igualar el duelo poniendo el 1-1 en el marcador mandando el partido al descanso.

Insistencia sin frutos

Intentó buscar con más insistencia que el rival la portería contraria el Bisontes en la segunda parte. Rafa Luque paró una volea de Vargas al volver del descanso y Titín tocó en la madera con un disparo a la cruceta. En el ecuador de la segunda parte hubo otro intento por parte de David Señoret; también de Eric con un remate de chilena que de marchó fuera.

En los últimos minutos de partido la insistencia en ataque de los de Manuel Collado no cesó. Lorca tuvo el 2-1, pero no pudo marcar. Beto tampoco estuvo. Al final la falta de acierto le costó caro a la escuadra capitalina.

FICHA TÉCNICA

BISONTES CASTELLÓN: Carlos Gil, Gambín, Titín, Vargas y David Señoret. También jugaron: Beto, Mauro Sánchez, Eric, Toni, Lorca, Rafael, Marcos Ferreyra.

CD LEGANÉS: Rafa Luque, Chicho, Manu García, Manu Diz y Pablo Ibarra. También jugaron: Álex Velasco, Hicham, Raúl, Álex Fuentes.

GOLES: 0-1 Min.1: Manu García; 1-1 Min.15: Vargas.

ÁRBITROS: Gómez Merino (Castilla La Mancha) y Otamendi Lascarro (Navarra). Tarjetas amarillas: Carlos Gil; Chicho, Álex Velasco, Iker López.

PISTA: Ciutat de Castelló.

ENTRADA: 300 espectadores.