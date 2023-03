El Bisontes Castellón FS quiere sentir de nuevo sensaciones de victoria en el partido que le enfrenta al Leganés en el Ciutat de Castelló este sábado a las 17.30 horas, correspondiente a la 21ª jornada de la Segunda División del fútbol sala nacional. La plantilla entrenada por Manuel Collado pretende volver a ganar tras acumular tres jornadas sin ganar.

No está siendo un 2023 fácil para el Bisontes Castellón. Desde el inicio de año el equipo solo ha podido sumar una victoria en seis partidos que ha jugado, la lograda en el partido contra el Real Betis ‘B’ por 3-2 en la jornada 17. No ha sido capaz de encontrar una regularidad y eso ha hecho que en la clasificación haya ido bajando posiciones hasta llegar a este partido décimo.

La dinámica

Con 25 puntos tiene diez más que la zona de descenso y no tendría por qué sufrir por abajo de aquí a final de temporada si consigue sacar adelante algunos partidos más. Para no complicarse lo mejor sería superar a un Leganés que marca la salvación 13º clasificado con 20 puntos. Los ‘pepineros’ tratarán de aprovechar el duelo para escapar de la zona roja pese a que también llegan faltos de resultados. No han ganado aún este año y su última victoria se produjo en la jornada 14.

Partido de pocos goles

No sería de extrañar que fuese un partido de pocos goles. El Bisontes es el séptimo equipo que menos goles ha recibido en liga (60) mientras que el Leganés es el sexto (58). El principal problema que tienen ambos es la falta de gol. Son los dos equipos que menos goles han conseguido marcar, 43 el club castellonense y 49 el madrileño. Con estos registros avanzarse primero en el marcador puede ser un factor determinante para salir con la victoria del enfrentamiento.

Todos los jugadores del Bisontes estarán en la convocatoria del partido a pesar de que algunos finalizaron el último partido contra El Valle con molestias físicas.

La ficha técnica de la previa

HORA: 17:30.

PISTA: Ciutat de Castelló.

ÁRBITROS: Gómez Merino (Castilla La Mancha) y Otamendi Lascarro (Navarra).

BISONTES CASTELLÓN: Marcos Ferreyra (12 p.), Beto (21), Rafael (24), Vargas (17), David Señoret (19). Suplentes: Carlos Gil (1 p.), Malawy (3), Gambín (4), Eric (5), Toni (8), Lorca (10), Mauro Sánchez (13) y Titín (25). Entrenador: Manuel Collado.

CD LEGANÉS: Rafa Luque (15 p.), Dela (10), Manu García (7), Borja Blanco (3) y Pablo Ibarra (77). Suplentes: Iker (25 p.), Álex Velasco (8), Álex Fuentes (11), Hicham (12), Pichí (14), Manu Diz (18), Chicho (19), Miguel (22), Raúl (23). Entrenador: Rubén Barrios.