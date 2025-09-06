La previa: El Peñíscola FS se estrena en liga en la pista del Osasuna
La jornada 1 empezó el viernes y acaba este domingo con dos partidos, uno es el del Peñíscola en Pamplona
El encuentro se disputará este domingo a las 12:30 horas y se podrá seguir en el canal LaLiga+
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola comienza la liga este domingo con la ilusión de realizar una temporada brillante como la pasada. En la jornada 1, el equipo de la Ciudad del Papa Luna se estrena como visitante, contra todo un clásico de la competición como es Osasuna Magna. El partido, que iniciará a las 12.30 horas en el pabellón de Anaitasuna (Pamplona), será televisado por la plataforma de LaLiga+, la cual retransmitirá esta campaña la primera división con excepción del partido en abierto de Teledeporte.
La competición oficial se pone en marcha y el Peñíscola llega preparado a ella después de un mes de pretemporada. En esta, las sensaciones han sido positivas y, pese a que los resultados de los partidos amistosos sean lo de menos, el equipo solo perdió contra ElPozo Murcia. El resto empates y victorias para dejar buenas impresiones.
El debut en liga no va a ser sencillo. Santi Valladares ya ha avisado que Osasuna «tiene grandísimos jugadores y va a ser un rival complicado en su casa». El técnico del Peñíscola confía en las posibilidades de sus jugadores indicando la necesidad de jugar «descaradamente a por los tres puntos» aunque siendo sabedor de que el rival no lo podrá nada fácil… «lo vamos a pasar mal» apostilla.
Con una amplia plantilla, el Peñíscola tiene efectivos suficientes para completar la convocatoria de jugadores pese a que aún tenga las bajas de Carles Saladié, Nico Rosental y Diego Quintela, que siguen recuperándose de las lesiones que tuvieron a lo largo de la temporada pasada.
Osasuna y Peñíscola ya se han enfrentado en pretemporada. Fue el 16 de agosto y el Peñíscola se llevó la victoria (1-2) gracias a dos goles de Lucas Flores y Diego Sancho en la primera parte. Los navarros marcaron en el tramo final con el portero-jugador. Tres semanas después ambos equipos se encuentran ya para disputar tres puntos que quieren conseguir para empezar la temporada con buen pie.
