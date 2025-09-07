El Peñíscola FS se estrena en liga con derrota ante Osasuna (5-4)

El Servigroup Peñíscola no puedo empezar la liga sumando. Perdió en el primer partido este domingo en la pista de Osasuna Magna (5-4) en un duelo igualadísimo, en el que llegó a ir por delante en el marcador en la segunda parte, que se decantó a favor del equipo local en el último minuto de partido.

Dos minutos tardó el Peñíscola en conseguir su primer gol de la temporada. Elías puso el balón desde la derecha para que Diego Sancho empujase la pelota a gol delante de la portería. Osasuna se fue a por el empate y, tras una ocasión de Pachu y un tiro al palo de Dani Saldise, este último logró el empate en el quinto minuto de juego.

Partido de toma y daca que al final se decantó a favor de la escuadra navarra. / Eloy Cerdá

El propio Saldise situó el 2-1 en el minuto 9 marcando de penalti. El Peñíscola no estaba cómodo, sumó la quinta falta, y obligó a Santi Valladares a pedir tiempo muerto. El equipo mejoró tras las indicaciones del técnico. Diego Sancho remató al palo y Asier mandó a córner un lanzamiento de Elías. En el 12’, Elías se marchó por la derecha de un adversario y golpeó al balón cruzado con la zurda para empatar (2-2).

Al ataque

Ambos equipos apostaban por un juego vertical, al ataque, y el Peñíscola consiguió un nuevo gol. Pablo Muñoz metió el balón a la escuadra para dejar el partido 2-3 en la media parte.

El guion de la segunda parte fue parecido. Gio paró un mano a mano con Pachu y un tiro de Mendive. Asier, en la portería local, hizo una doble parada para evitar que marcasen Lucas Rocha y Matheus. En el intercambio los verdes consiguieron volver a igualar (3-3) con un gol de Pachu.

En el minuto 33, Elías de nuevo avanzó al Peñíscola (3-4). Como en la primera parte, los de Santi Valladares se volvieron a cargar de faltas que condicionaron la defensa. Ortas remató al larguero, pero el empate a cuatro llegó desde lanzamiento de diez metros, transformado por Juninho.

Emoción

Con el 4-4 Osasuna sacó el portero-jugador. A Lucas Rocha solo le faltó un poco más de acierto para marcar tras una recuperación y chutando a portería vacía desde 30 metros. Entrado el último minuto, Pachu marcó el 5-4 que iba a dar la victoria a los locales. El Peñíscola lo intentó con el ataque cinco en los 59 segundos que restaban sin conseguir volver a empatar.

FICHA TÉCNICA:

-5- Osasuna Magna: Asier, Korsun, Ion Cerviño, Ortàs y Pachu. También jugaron: Dani Saldise, Linhares, Juninho, Mendive, Cuello

-4- Servigroup Peñíscola: Gio, Lucas Flores, Víctor Pérez, Elías y Diego Sancho. También jugaron: Lucas Rocha, Araya, Cristian, Matheus Ferreira, Plaza, Pablo Muñoz, Juanico

Goles: 0-1 Min.2: Diego Sancho; 1-1 Min.5: Dani Saldise (p.); 2-1 Min.9: Dani Saldise; 2-2 Min.12: Elías; 2-3 Min.17: Pablo Muñoz; 3-3 Min.27: Pachu; 3-4 Min.34: Elías; 4-4 Min.34: Juninho; 5-4 Min.40: Pachu

Árbitros: Antonio Jesús García y Javier Moreno (Andalucía). Tarjetas amarillas: Diego Sancho (3’), Korsun (3’), Víctor Pérez (24’), Cristian (30’), Plaza (31’), Mendive (38’)

Pista: Anaitasuna (Pamplona)