La crónica: El Peñíscola FS suma su segunda derrota liguera ante un batallador O Parrulo Ferrol (3-4)

No ha empezado bien la temporada para el Servigroup Peñíscola. Tras caer en Pamplona en la 1ª jornada den la Primera División del fútbol sala nacional, este miércoles ha vuelto a perder frente al O Parrulo Ferrol (3-4) en su estreno en el Juan Vizcarro, en la 2ª jornada liguera. El equipo visitante se mostró más acertado cara el gol y supo aprovechar los errores locales para castigar y llevarse la victoria. Los azulones pelearon por empatar hasta el final sin conseguirlo, lo que les deja sin puntuar después de las dos primeras jornadas.

Pudo avanzarse el Peñíscola en el primer minuto en un remate de Elías al larguero. Los dos equipos mostraron su igualdad sobre la pista sin demasiadas concesiones. Fueron los de Ferrol los que consiguieron tener algunas oportunidades más y en el minuto 12 Santa Cruz hizo el 0-1 finalizando en boca de gol.

Juanqui, capitán del Peñíscola, en el partido de este miércoles ante O Parrulo. / Eloy Cerdá

Uno después el Peñíscola tuvo un penalti a favor, pero Berthod paró el lanzamiento de Elías. Antes de la media parte de nuevo Elías y Flores en dos ocasiones estuvieron cerca del gol. No llegó el tanto local y sí el visitante. Schlemper terminó una jugada colectiva para poner el 0-2.

Un error de Gus nada más empezar la segunda parte permitió a Santa Cruz hacer el tercero. El propio goleador tuvo acto seguidos dos ocasiones, una de ellas al palo.

Matheus Ferreira metió al Peñíscola en el partido en el minuto 28 con un tremendo cañonazo a la escuadra con la zurda. Cinco después Lucas Rocha situaba el 2-3 en un rechace que hacía soñar con la remontada.

El Peñíscola FS perdió ante O Parrulo en su pista. / Eloy Cerdá

Acelerón

Subieron la presión los de Santi Valladares pero sus jugadores no conseguían marcar. A 2:51 del final sacó a Elías de portero-jugador. En la primera jugada una pérdida acabó con gol de Turbi a puerta vacía. Pudo llegar el quinto gol de O Parrulo en un doble penalti de Schlemper que paró Gio.

No dejó de insistir el Peñíscola con el ataque de cinco y Quintela marcó el 3-4 restando 22 segundos. Aún le iban a quedar a un par de intentos más a los azulones pero no lograron superar la defensa del rival.

Imagen del duelo entre Peñíscola y O Parrulo. / Eloy Cerdá

FICHA TÉCNICA:

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Saladié, Elías y Diego Sancho. También jugaron: Víctor Pérez, Araya, Matheus Ferreira, Juanqui, Lucas Rocha, Flores, Quintela, Juanico, Gio

-O PARRULO FERROL: Starna, Orzáez, Novoa, Schlemper y Santa Cruz.También jugaron: Jhoy, Iván Rumbo, Xavi Cols, Jon, Vukmir, Morgato, Penezio, Berthod, Turbi

-GOLES: 0-1 Min.12: Santa Cruz; 0-2 Min.19:Schlemper; 0-3Min.21: Santa Cruz; 1-3Min.28: Matheus Ferreira; 2-3 Min.33: Lucas Rocha; 2-4 Min.38: Turbi; 3-4 Min.40: Quintela.

-ÁRBITROS:Alberto Carrión (Castilla La Mancha) y Jesús Almeida (Las Palmas).Tarjetas amarillas: Juanqui (8’), Santa Cruz (13’), Juanico (21’), Diego Sancho (39’)

-PISTA: Juan Vizcarro.

-ENTRADA: 600 espectadores.