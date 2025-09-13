La crónica: El Peñíscola FS pierde en Cartagena y sigue sin puntuar (5-1)

El Servigroup Peñíscola FS sigue sin puntuar después de una nueva derrota consumada este sábado, en la 3ª jornada de liga de la Primera División de fútbol sala, en la pista del Jimbee Cartagena (5-1). Las pérdidas de balón, así como la pegada local, hicieron que los de Santi Valladares fuesen a remolque prácticamente todo el partido. La liga se detiene el próximo fin de semana por partidos de selecciones nacionales, una pausa que le puede ir bien al Peñíscola para reponerse y romper la racha negativa.

En una salida muy complicada había que hacer las cosas muy bien para puntuar, pero las imprecisiones aparecieron y eso hizo que el Peñíscola pronto estuviese por debajo. En el minuto 4, Lucas Rocha tocó el balón al centro en media pista donde no había ningún compañero, Cortés recuperó y marcó el 1-0 no perdonando ante Gio.

El conjunto del Baix Maestrat estuvo muy gris en su visita a la pista del Cartagena. / Eloy Cerdá

Araya tuvo una doble ocasión para el Peñíscola aunque quien llevaba el peso del juego y las ocasiones era Jimbee. Juninho hizo el 2-0 en el minuto 12 con un remate en el segundo palo que amplió la diferencia. Waltinho y Pablo Ramírez tuvieron ocasiones que despejó Gio. A los jugadores del Peñíscola les costó generar ocasiones con dificultades en la elaboración y precisión en el pase.

Toma y daca

Gio tuvo que emplearse a fondo en los primeros minutos de la segunda mitad. Paró lanzamientos de Waltinho, Darío Gil y Mellado para mantener el resultado. Gon Castejón perdonó el tercero rematando fuera en boca de gol en una contra.

Casi cumplidos diez minutos del segundo periodo fue cuando el Peñíscola incomodó al Cartagena. Elías, Quintela y Plaza buscaron el gol encontrándose con las paradas de un acertado Chemi. En el minuto 30 llegó el 2-1. Una gran triangulación desde el saque de banda entre Plaza, Quintela y Elías la remató a gol este último desde dentro del área.

Tras el gol el Peñíscola tuvo sus mejores minutos del partido consiguiendo hacer daño. Un defensor impidió el gol de Cristian, Quintela remató fuera solo ante Chemi, y el portero paró un mano a mano con Matheus Ferreira.

Superioridad local

Osamanmusa envió el balón al larguero para el Cartegana, lo hizo que los meloneros volviesen al ataque. En el 37’ Motta marcó el 3-1 con un potente disparo con la derecha. Eso hizo que a 3:57 saliese Quintela de portero-jugador en el Peñíscola. En el primer ataque Chemi se sacó una doble parada a Juanico y Juanqui. Después iba a sacar el pie para evitar el gol de Diego Sancho.

A menos de dos del final Waltinho recuperó sobre Juanqui y sentenció a puerta vacía (4-1). En el último minuto el mismo goleador se marchó en velocidad, con bastante facilidad, de Juanico e hizo el quinto para dejar en 5-1 el marcador.

Ficha técnica:

-JIMBEE CARTAGENA: Chemi, Darío Gil, Mellado, Motta y Waltinho. También jugaron: Cortés, Gon Castelón, Osamanmusa, Juninho, Pablo Ramírez, Jesús Izquierdo, Ginés.

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Flores, Cristian, Elías, Diego Sancho. También jugaron: Plaza, Matheus Ferreira, Juanqui, Lucas Rocha, Araya, Víctor Pérez, Juanico, Quintela.

-GOLES: 1-0 Min.4: Cortés; 2-0 Min.12: Juninho; 2-1 Min.30: Elías; 3-1 Min.37: Motta; 4-1 Min.39: Waltinho; 5-1 Min.40: Waltinho.

-ÁRBITROS: Alberto Sarabia (Andalucía) y Diego Martínez (Baleares). Tarjetas amarillas: Juanqui (20’), Diego Sancho (34’), Jesús Izquierdo (40’)

-PISTA: Palacio de los Deportes de Cartagena.