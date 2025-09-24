La crónica: El Peñíscola FS no da ninguna opción al Bisontes Castellón (1-9)

El Servigroup Peñíscola FS se impuso con claridad en la noche del miércoles en el derbi contra el Bisontes Playas de Castellón (1-9) de la Supercopa Comunitat Valenciana. El equipo del Baix Maestrat demostró su pegada desde el principio dejando prácticamente resulto el partido en la primera parte. Con este resultado, pasa a las semifinales como primero de grupo mientras que el equipo castellonense queda eliminado.

No tardó nada el Peñíscola en ponerse por delante. A los dos minutos Juanqui hizo el primer gol en una jugada individual. Poco después el argentino Nico Rosental aprovechó un error defensivo para poner el segundo cuando se llevaban cuatro minutos.

A partir de ahí fueron cayendo goles de los de amarillo (Peñíscola). Lucas Flores, que acabaría marcando cuatro goles, marcó el tercero. En el minuto 9 llegaron dos más, de Juanico y Flores (0-5). Antes de la media parte aún llegaría un nuevo gol de Juanqui rematando una asistencia de Flores, el más destacado del partido.

El Peñíscola FS no da ninguna opción al Bisontes Castellón. / Manolo Nebot

Demasiada diferencia

Con el 0-6 de la primera parte poca emoción le restó a la segunda. Los goles que hizo el Peñíscola tuvieron acento argentino. Flores situó el 0-7 en el minuto 25. Pasado el ecuador del segundo periodo Rosental y Flores elevaron la diferencia hasta el 0-9.

El Playas buscó el gol del honor para no irse del partido sin anotar y lo consiguió. Iván Gallego superó al portero Álex Cervera, que ocupó la portería del Peñíscola tras el descanso, dejando el resultado en 1-9 favorable a los peñiscolanos, que demostraron su cartel de favoritos al ser de categoría superior.

Por el momento se desconoce cuando se jugarán las semifinales de esta tercera edición de la Supercopa Comunitat. Además del Peñíscola se han clasificado el Levante, Ye Faky y Alzira.

La ficha técnica:

-1- BISONTES PLAYAS DE CASTELLÓN FS: Thiago, Óscar, Expósito, Juan Carlos y Alejandro Cabello. También jugaron: Iván Gallego, Oliveira, Lemos, Rubén Rosado, Moha, Baez, Mario y Marc García.

-9- SERVIGROUP PEÑÍSCOLA FS: Gus, Flores, Víctor Pérez, Juanico y Juanqui. También jugaron: Cristian, Matheus Ferreira, Lucas Rocha, Rosental, Quintela, Saladié y Álex Cervera.

-GOLES: 0-1 Min.2: Juanqui; 0-2 Min.4: Rosental; 0-3 Min.7: Lucas Flores; 0- 4 Min.9: Juanico; 0-5 Min.9: Lucas Flores; 0-6 Min.15: Juanqui; 0-7 Min.25: Lucas Flores; 0-8 Min.31: Rosental; 0-9 Min.32: Lucas Flores; 1-9 Min.35: Iván Gallego.

-ÁRBITROS: Emilio Bernabeu y Mario Lozano (Comunitat Valenciana). Tarjetas amarillas: Alejandro Cabello, Iván Gallego, Rubén Rosado

-PISTA: Pabellón Ciutat de Castelló.

-ENTRADA: 400 espectadores.