La previa: El Servigroup Peñíscola preparado para su regreso a la liga

Dos semanas después de su último partido, el Servigroup Peñíscola retoma la competición. Este domingo 26 afronta su partido correspondiente a la jornada 7 de liga contra el Manzanares Quesos El Hidalgo, en el Juan Vizcarro a las 13.00 horas (LaLiga+).

El equipo peñiscolano buscará su tercer triunfo del curso para seguir remontando posiciones. Actualmente con 6 puntos y empezando el fin de semana en 12ª posición, los jugadores azulones tratarán de sumar una victoria que sería la segunda consecutiva después vencer en su último partido al Alzira.

Pablo Muñoz, durante un partido del Servigroup Peñíscola. / .

Enfrente se encontrará un rival que lo pondrá todo por impedir que los del Baix Maestrat no sumen los tres puntos. Como buen equipo dirigido por Juanlu Alonso (ex entrenador del Peñíscola), el Manzanares será un duro adversario que superar con una de las mejores defensas de la liga. Esta temporada ya ha conseguido ganar en Jaén con goleada (1-6) y empatado contra el Palma Futsal. Eso le ha colocado en la zona noble de la clasificación con 11 puntos.

El Peñíscola ha estado preparando el partido a lo largo de las dos semanas, con algún día incluso con doble sesión de preparación. Tiene a toda la plantilla disponible, debiendo Santi Valladares dejar jugadores fuera de la convocatoria por decisión técnica.

El Peñiscola venció en Alzira la pasada jornada / Eloy Cerdá

Conseguir la victoria es importante para no quedarse descolgado para seguir poniendo distancia con los equipos de más abajo, en su primer objetivo de mantener la categoría. Además, le acercaría a los ocho primeros puestos, que dan acceso a la Copa de España, competición ganada por el Peñíscola la temporada pasada.