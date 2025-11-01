El Servigroup Peñíscola suma tres puntos de oro en Noia (1-2)

El Servigroup Peñíscola volvió a ganar como visitante y se impuso por la mínima en la pista del Noia Portus Apostoli (1-2). Fue un partido de defensas en el que los pupilos de Santi Valladares agarraron la mínima ventaja como un niño su juguete preferido.

Tres puntos de oro que permiten al equipo del Baix Maestrat dejar atrás las cuatro derrotas consecutivas del inicio de curso y apuntarse la segunda alegría de la temporada para coger confianza y mirar hacia arriba.

El partido empezó con un dominio del Peñíscola. El portero Schutt paraba los lanzamientos de Diego Sancho, Elías o Rosental para evitar que los azulones se avanzaran en el marcador.

Tal fue el bombardeo en área rival que ni las gran actuación del meta local evitaron el 0-1. Elías pegó un zapatazo raso para introducir el balón en la portería en el minuto 16. Los dos equipos tenían cinco faltas y los peñiscolanos cometieron la sexta. Gio salió del banquillo para detener el diez metros a Ismael, pero un desajuste defensivo en la segunda jugada propició el gol del empate.

Sancho se viste de héroe

Tras la reanudación, un remate a la media vuelta de Diego Sancho volvió a poner por delante al Peñíscola (1-2). Pudo empatar Noia rápidamente tras una recuperación de David Pazos cuyo remate se fue al larguero.

Los de Santi Valladares firmaron un ejercicio de resistencia brutal ante el asedio local, que arriesgó con el portero-jugador. El trabajo colectivo y las paradas de Gus certificaron el triunfo.