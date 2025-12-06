El Servigroup Peñíscola quiere alejarse definitivamente de la zona baja en Tudela

El Servigroup Peñíscola afronta otro importante partido este domingo con su visita al ATP Iluminación Ribera Navarra. Si consigue ganar en el Ciudad de Tudela (13.00 horas) tomará una gran ventaja de puntos que le separaran de la zona de descenso y darán tranquilidad para los siguientes partidos.

Para los dos equipos es un enfrentamiento muy relevante de cara a su futuro. El Peñíscola quiere tranquilidad y asentarse en la zona media alejando así cualquier fantasma de un posible descenso. Los de Santi Valladares, con 12 puntos, son 13º y ganar al Ribera supondría tomar aún más distancia con el equipo navarro (15º) en descenso con 5 puntos.

Con la victoria se pondría una diferencia de 10 puntos que sería un gran paso para los del Baix Maestrat. Por el contrario una derrota, frente a un equipo que solo ha podido vencer en una ocasión esta temporada, sería complicarse y que la zona roja se vuelva acercar.

Pablo Muñoz, con el esférico en los pies / ELOY CERDÁ

No hay duda que para el Tudelano es un encuentro crítico. Los naranjas han cambiado de entrenador recientemente y Juanito ha tomado las riendas del equipo, pero no pueden permitirse una derrota o empezarán a ver cada vez más reducidas sus opciones de mantener la categoría.

En el Peñíscola continuarán siendo baja por lesión Diego Quintela, Diego Sancho y Nico Rosental.