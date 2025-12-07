Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cronica: El Servigroup Peñíscola remonta en Tudela para llevarse un punto (3-3)

Primer empate de la temporada para el Peñíscola después de igualar un 3-0 adverso al descanso

El Servigroup Peñíscola empata por primera vez en la temporada

El Servigroup Peñíscola empata por primera vez en la temporada / Eloy Cerdá

Eloy Cerdá

Peñíscola

Mal menor para el Servigroup Peñíscola en su partido jugado en el Ciudad de Tudela. Empató 3-3 contra ATP Iluminación Ribera Navarra remontando en la segunda parte un 3-0 en contra con el que llegó al descanso. El punto sumado no permite tomar más distancia con el descenso, pero sí mantener la ventaja de 7 puntos respecto a Ribera, penúltimo.

Los primeros minutos del partido fueron claramente del Peñíscola con hasta cuatro remates a portería en cinco minuto. Todo se torció en ese quinto minuto de juego, Ribera presionó alto la salida de balón, recuperó, y Terry marcó el 1-0 ante Gus.

El gol dio mucha confianza a los naranjas que pasaron a ser superiores. Gus hizo varias paradas para evitar el segundo gol local. El partido se torció un poco más en el minuto 11 con la tarjeta roja a Pablo Muñoz por agarrar a un rival a la contra cuando se plantaba ante Gus. El Peñíscola solicitó el videoarbitraje por una posible falta previa a Plaza pero los colegiados mantuvieron su decisión. En los dos minutos de superioridad Terry volvió a marcar finalizando una combinación.

Juaki, autor del gol del empate

Juanki, autor del gol del empate / Eloy Cerdá

El 2-0 ya lo ponía difícil y tampoco acompañaba que los jugadores peñiscolanos no acertaban en sus oportunidades. Elías, Araya y Juanico no fueron capaces de superar al portero. En el minuto 18 llegó el 3-0, Fabinho marcó a la contra tras apoyarse en la carrera con Sepe para poder marcar a placer. Juanqui perdonó el primer tanto visitante antes de la media parte.

La remontada

Lucas Rocha marcó el 3-1 con un remate desde la frontal del área iniciada la segunda parte. El propio Rocha despejó sobre la línea una vaselina de Malaguti cuando ya entraba y a partir de ahí el dominio del juego fue azul.

El partido había cambiado y el Peñíscola se metió de lleno en el mismo con el 3-2 de Víctor Pérez finalizando una jugada en el segundo palo (minuto 25). El juego transcurría principalmente en la parte de cancha de los locales y Raúl Jiménez tenía que emplearse para despejar lanzamientos de los jugadores de Santi Valladares.

El conjunto peñíscolano consiguió remontar un 3-0 en contra

El conjunto peñíscolano consiguió remontar un 3-0 en contra / Eloy Cerdá

Fue en el minuto 35 cuando iba a llegar el empate definitivo. Juanqui hizo una de las suyas para igualar el marcador con un golazo. El pívot, en la frontal del área, controló de espaldas a la portería, levantó la pelota y girándose la golpeo fuerte de volea con la derecha.

El propio Juanqui y Lucas Rocha estuvieron muy cerca de dar la victoria al Peñíscola si no hubiese sido por las paradas de Raúl. Ribera sacó el portero-jugador en el último minuto sin llegar a crear peligro.

FICHA TÉCNICA:

-RIBERA NAVARRA: Raúl Jiménez, David, Joao, Chino y Fabinho. También jugaron: Terry, Mykytiuk, Pablo Otero, Sepe, Albertico, Malaguti

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Elías, Pablo Muñoz y Juanqui. También jugaron: Flores, Juanico, Matheus, Víctor Pérez, Lucas Rocha, Cristian, Araya

-ÁRBITROS: Antonio Jesús García y Javier Moreno (Andalucía). Tarjeta roja: Pablo Muñoz (11’) Tarjeta amarilla: Joao (3’), Plaza (28’), Elías (33’)

-GOLES: 1-0 Min.5: Terry; 2-0 Min.12: Terry; 3-0 Min.18: Fabinho; 3-1 Min.21: Lucas Rocha; 3-2 Min.25: Víctor Pérez; 3-3 Min.35: Juanqui

Noticias relacionadas y más

-PISTA: Ciudad de Tudela

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces
  2. Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
  3. Porcelanosa se erige como referente en construcción industrializada: despierta el interés del Gobierno Vasco
  4. Indignación en Torre Bellver por la presencia constante de jabalís en Orpesa: 'Aquí viven personas, no es un zoo
  5. La Taska de Montse: un año en el corazón de Castelló
  6. Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
  7. ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
  8. Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar

El Amics se coloca líder tras dar un golpe de autoridad en el Ciutat contra el Huesca La Magia (96-74)

El Amics se coloca líder tras dar un golpe de autoridad en el Ciutat contra el Huesca La Magia (96-74)

Onda refuerza su red de protección social con más de 180 ayudas directas durante 2025

Onda refuerza su red de protección social con más de 180 ayudas directas durante 2025

La cronica: El Servigroup Peñíscola remonta en Tudela para llevarse un punto (3-3)

La cronica: El Servigroup Peñíscola remonta en Tudela para llevarse un punto (3-3)

Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló y envía las urgencias a Fernando el Católico

Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló y envía las urgencias a Fernando el Católico

Resumen Lliga Comunitat | El Burriana iguala un 2-0 en contra en el feudo del Promesas Sueca (2-2)

Resumen Lliga Comunitat | El Burriana iguala un 2-0 en contra en el feudo del Promesas Sueca (2-2)

Resumen de Juveniles | Un Castellón sin suerte ni puntería sale derrotado del campo del Hércules (1-0)

Resumen de Juveniles | Un Castellón sin suerte ni puntería sale derrotado del campo del Hércules (1-0)

Justicia concede ayudas a 56 entidades locales para impulsar la mediación a través del servicio MEDIAPROP en 2025

Justicia concede ayudas a 56 entidades locales para impulsar la mediación a través del servicio MEDIAPROP en 2025

Ivace+i recibe 20 solicitudes de ayudas para impulsar los clústeres empresariales de la Comunitat Valenciana

Ivace+i recibe 20 solicitudes de ayudas para impulsar los clústeres empresariales de la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents