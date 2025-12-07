La cronica: El Servigroup Peñíscola remonta en Tudela para llevarse un punto (3-3)

Mal menor para el Servigroup Peñíscola en su partido jugado en el Ciudad de Tudela. Empató 3-3 contra ATP Iluminación Ribera Navarra remontando en la segunda parte un 3-0 en contra con el que llegó al descanso. El punto sumado no permite tomar más distancia con el descenso, pero sí mantener la ventaja de 7 puntos respecto a Ribera, penúltimo.

Los primeros minutos del partido fueron claramente del Peñíscola con hasta cuatro remates a portería en cinco minuto. Todo se torció en ese quinto minuto de juego, Ribera presionó alto la salida de balón, recuperó, y Terry marcó el 1-0 ante Gus.

El gol dio mucha confianza a los naranjas que pasaron a ser superiores. Gus hizo varias paradas para evitar el segundo gol local. El partido se torció un poco más en el minuto 11 con la tarjeta roja a Pablo Muñoz por agarrar a un rival a la contra cuando se plantaba ante Gus. El Peñíscola solicitó el videoarbitraje por una posible falta previa a Plaza pero los colegiados mantuvieron su decisión. En los dos minutos de superioridad Terry volvió a marcar finalizando una combinación.

Juanki, autor del gol del empate / Eloy Cerdá

El 2-0 ya lo ponía difícil y tampoco acompañaba que los jugadores peñiscolanos no acertaban en sus oportunidades. Elías, Araya y Juanico no fueron capaces de superar al portero. En el minuto 18 llegó el 3-0, Fabinho marcó a la contra tras apoyarse en la carrera con Sepe para poder marcar a placer. Juanqui perdonó el primer tanto visitante antes de la media parte.

La remontada

Lucas Rocha marcó el 3-1 con un remate desde la frontal del área iniciada la segunda parte. El propio Rocha despejó sobre la línea una vaselina de Malaguti cuando ya entraba y a partir de ahí el dominio del juego fue azul.

El partido había cambiado y el Peñíscola se metió de lleno en el mismo con el 3-2 de Víctor Pérez finalizando una jugada en el segundo palo (minuto 25). El juego transcurría principalmente en la parte de cancha de los locales y Raúl Jiménez tenía que emplearse para despejar lanzamientos de los jugadores de Santi Valladares.

El conjunto peñíscolano consiguió remontar un 3-0 en contra / Eloy Cerdá

Fue en el minuto 35 cuando iba a llegar el empate definitivo. Juanqui hizo una de las suyas para igualar el marcador con un golazo. El pívot, en la frontal del área, controló de espaldas a la portería, levantó la pelota y girándose la golpeo fuerte de volea con la derecha.

El propio Juanqui y Lucas Rocha estuvieron muy cerca de dar la victoria al Peñíscola si no hubiese sido por las paradas de Raúl. Ribera sacó el portero-jugador en el último minuto sin llegar a crear peligro.

FICHA TÉCNICA:

-RIBERA NAVARRA: Raúl Jiménez, David, Joao, Chino y Fabinho. También jugaron: Terry, Mykytiuk, Pablo Otero, Sepe, Albertico, Malaguti

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Elías, Pablo Muñoz y Juanqui. También jugaron: Flores, Juanico, Matheus, Víctor Pérez, Lucas Rocha, Cristian, Araya

-ÁRBITROS: Antonio Jesús García y Javier Moreno (Andalucía). Tarjeta roja: Pablo Muñoz (11’) Tarjeta amarilla: Joao (3’), Plaza (28’), Elías (33’)

-GOLES: 1-0 Min.5: Terry; 2-0 Min.12: Terry; 3-0 Min.18: Fabinho; 3-1 Min.21: Lucas Rocha; 3-2 Min.25: Víctor Pérez; 3-3 Min.35: Juanqui

-PISTA: Ciudad de Tudela