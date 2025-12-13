El Servigroup Peñíscola logra una épica remontada contra el Córdoba (4-3)

Menuda remontada la del Servigroup Peñíscola en el partido contra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad correspondiente a la jornada 14 de primera división. Consiguió levantar un partido que perdía 1-3 restando cuatro para el final arriesgando con el portero-jugador hasta la victoria. Los tres puntos dan impulso al equipo azulón, que suma 7 de los últimos 9 posibles.

Con un susto empezó el partido para el Peñíscola tras una pérdida de Gus que casi cuesta un gol. A partir de ahí el duelo fue igualado, sin demasiadas acciones cara a gol, y con un juego cerrado donde a los dos equipos les costaba encontrar acciones de tiros a portería.

Tuvo algunas llegadas el Peñíscola con intentos de Plaza, Juanico y Juanqui que paró Fabio sin demasiados apuros. Para el Córdoba sus mejores momentos llegaron en el ecuador del primer tiempo. Carlos Gómez tuvo la más clara con un remate al palo. Seguidamente Gus despejó los tiros de Nicolás, Murilo y Hugo en poco menos de dos minutos. Todo volvió a equilibrarse hasta el descanso.

Carles Saladié, en el Peñíscola-Córdoba / Eloy Cerdá

No cambió demasiado la dinámica al inicio del segundo periodo. En el minuto 26 Carlos Gómez consiguió desequilibrar el resultado con el 0-1 después de marcharse de Saladié y golpear fuerte. Se pasó a jugar prácticamente solo en la parte de pista del Córdoba pero seguía costándole a los de Santi Valladares. Juanqui remató al palo en el minuto 30, pero no fue hasta el 35’ cuando llegó el 1-1. Elías sacó de banda al área y entre Diego Sancho y el defensor Zequi pusieron el balón en la portería.

No duró nada ese marcador. El Córdoba se volvió a avanzar tras un doble penalti parada por Gio que el propio lanzador, Murilo, marcó en el rechace. Sacó Peñíscola el portero-jugador pero la primera acción fue una pérdida y Aranda marcó el 1-3 a puerta vacía.

Plaza disparando a portería / Eloy Cerdá

La remontada

No bajó los brazos el Peñíscola con el ataque de cinco. Elías envió un balón largo a Juanqui y ese rápido paso al centro donde Diego Sancho marcó el 2-3. Y en menos de un minuto tras el tanto llegó el 3-3 de Juanqui con un potente remate de volea a la escuadra.

El Juan Vizcarro se venía abajo y creía en la remontada. Córdoba lo intentó con el portero-jugador. Perdió el balón a falta de un minuto y lo sacó Valladares. Elías hizo un pase diagonal cerca del palo y Diego Sancho culminó la remontada (4-3). Los 36 segundos restantes los supo aguantar la defensa peñiscolana para sumar la victoria.

FICHA TÉCNICA:

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Flores, Elías, Víctor Pérez y Juanqui. También jugaron:Plaza, Juanico, Saladié, Araya, Diego Sancho, Lucas Rocha, Matheus, Cristian, Gio

-CÓRDOBA PATRIMONIO:Fabio, Hugo, Zequi, Carlos Gómez y Aranda. También jugaron:Nicolás, Titi del Rey, Pescio, Pablo del Moral, Murilo, Víctor

-ÁRBITROS:Alejandro Martínez y Antonio Navarro(Murcia). Tarjeta amarilla:Juanico (23’), Pablo del Moral (25’), Juanqui (29’), Diego Sancho (34’), Fabio (34’), Araya (35’), Plaza (35’)

-GOLES: 0-1Min.26:Carlos Gómez; 1-1 Min.35: Zequi (p.p); 1-2 Min.35: Murilo; 1-3 Min.36: Aranda; 2-3 Min.37: Diego Sancho; 3-3 Min.38: Juanqui; 4-3 Min.40: Diego Sancho

-PISTA: Juan Vizcarro

-PÚBLICO: 500 espectadores