El Servigroup Peñíscola FS celebra a lo grande sus 25 años de vida y reconoce a 'Mediterráneo' por su Centenario

El Servigroup Peñíscola FS está de festejos. La entidad más importante en estos momentos del fútbol sala de Castellón, con el primera equipo en Primera División, ha celebrado este miércoles su 25º aniversario en un acto en el que hizo repaso a su trayectoria y que congregó a diversas personalidades. Componentes de la directiva del club, varios jugadores y entrenadores (actuales y pasados), representantes de la RFEF, de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, dirigentes de otros clubs de fútbol sala, patrocinadores y medios de comunicación fueron invitados a celebrar y recordar el crecimiento del equipo desde regional hasta el éxito en la élite.

El Servigroup ha celebrado sus 25 años de vida. / @disports_fotodeporte

Fundado el año 2000, el club del Baix Maestrat ha cumplido en este 2025 sus 25 años, coincidiendo con sus mayores éxitos deportivos.

Los mejores éxitos

La consecución de su primer título nacional, la Copa de España, en el mes de marzo en Murcia, jugar una tercera Final Four de Copa del Rey consecutiva, y lograr finalizar como primer clasificado la liga regular 2024/2025 han sido la guinda del pastel en un año especial y la recompensa al trabajo.

Multitudinario acto

El acto de celebración, que tuvo lugar en el Edificio Sociocultural de la localidad, comenzó con un vídeo que trató de resumir los 25 años y la evolución del equipo hacia la profesionalidad, con las mejores imágenes desde que empezó a jugar a nivel provincial y fue escalando por divisiones autonómicas hasta llegar a categorías nacionales y primera división.

Reconocimiento a 'Mediterráneo'

Tras ello, te se entregaron unos reconocimientos a personas destacadas por su implicación con el club, donde el Peñíscola reconoció a Mediterráneo por su Centenario, contando con la presencia del director del periódico, Ángel Báez, y el redactor de Deportes, Ismael Mateu. Además, se presentó la nueva mascota de la entidad.

Finalmente, tomaron la palabra el presidente del club, Manuel Sierra, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.

Todos ellos pusieron en valor lo conseguido a base de trabajo y humildad para llevar al club a la élite del fútbol sala en una localidad que apenas supera los 8.000 habitantes. Como no, hubo también recuerdo del que fuera presidente, Juan Vizcarro, y que hoy da nombre al pabellón de Peñíscola.

La música en directo fue protagonista durante el transcurso de la velada y el acto concluyó con el himno de la Comunitat y un vino de honor como colofón.