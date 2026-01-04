Santi Valladares estalla tras el partido de Supercopa de España del Peñíscola

Molesto y muy enfadado estuvo Santi Valladares después de la derrota del Servigroup Peñíscola contra el Jimbee Cartagena en la semifinal de la Supercopa de España. Y no fue con sus jugadores ni con el rival, fue con los colegiados. El técnico se mostró tremendamente crítico con el nivel arbitral por acciones clave del partido.

En el resumen del partido indicó que fue un partido parejo. «La primera parte tuvimos ocasiones para ponernos por delante y no nos generaron tanto como lo suelen hacer. En la segunda es cierto que nos sometieron un poquito más y al final como en todas estas fases finales que jugamos intervienen factores que no dependen de uno.»

A partir de ahí profundizó que«La Supercopa es una final a cuatro donde están los cuatro mejores equipos de la temporada pasada y hay gente que no está al mismo nivel», haciendo clara referencia a los árbitros. «En el 4-3 pedí el VIR (videoarbitraje) porque el gol viene precedido de una falta a nuestro cierre y tienen que revisarla. El cuarto árbitro me dice primero que no está dentro de los supuestos de revisión y al acabar el partido dice que no se lo pedí. Miente.»

Cristian (Peñíscola) y Darío Gil (Cartagena), en el partido de la Supercopa de España. / Eloy Cerdá

No terminaron sus protestas ahí. Su queja fue a más por la acción del primer tiempo en la que Cortés, jugador de Cartagena, fue expulsado por un pisotón a Juanico, teniendo que solicitar la revisión al no haberse señalado. «Si no pedimos la revisión no pitan ni falta. Como tenemos el VIR que más da».

Indicó también un cambio de criterio con los banquillos. «La segunda parte fue una persecución. En la primera parte el tercer árbitro estuvo fantástico pero en la segunda teníamos que estar en el banquillo como en la ópera. Se levanta mi segundo para dar instrucciones y le dice que se siente».

Para finalizar, el de Padrón volvió a referirse a la jugada final y quienes han de arbitrar en una Supercopa «No voy a consentir que me mientan. Si el árbitro dice que no le pedí revisión miente. En una Supercopa de España tienen que estar los mejores desde arriba hasta abajo».