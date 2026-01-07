La crónica: El Servigroup Peñíscola se lleva una locura de derbi contra el Alzira (6-5)

El Servigroup Peñíscola se llevó tres puntazos en la noche de este miércoles en el derbi contra el Family Cash Alzira en un atractivo partido que finalizó 6-5 con dos equipos entregados al ataque en busca de goles. Se avanzó el Peñíscola en la primera parte, vio como el Alzira se ponía por delante en la segunda, y terminó remontando con el portero-jugador. Alcanzan los del Baix Maestrat los 20 puntos (12 más que el descenso) y se sitúa en una zona cómoda de la clasificación de la Primera División del fútbol sala nacional.

No se había cumplido un minuto y Agustín Plaza ya había enviado la pelota al palo de la portería del Alzira. Los dos equipos querían ponerse por delante y tuvieron llegadas de peligro, aunque quien tuvo mejores aún con el 0-0 fueron los visitantes.

Juanqui contribuyó a que el Servigroup Peñíscola se lleve una locura de derbi contra el Alzira. / Eloy Cerdá

Trepidante inicio

Cuando parecía que peor estaba el Peñíscola llegó el 1-0 de Plaza (minuto 7). El argentino sorprendió con un lanzamiento raso desde fuera del área. Subieron una marcha más los jugadores azulones y cerca del ecuador de la primera parte llegó el segundo. Elías pasó en largo a Juanqui, que controló con el pecho para bajar la pelota, y asistió a Araya que marcó por el centro.

Adrián Pereira se encargó de que no llegase el tercero con varias intervenciones. Del posible 3-0 se pasó al 2-1 en el minuto 18 por un de Araya al que se le escapó la pelota cuando iba a pasar y, con Gio adelantado, Pablo García anotó a puerta vacía. Por suerte rápidamente volvió la diferencia de dos goles con una gran jugada al primer toque que finalizó Pablo Muñoz.

Segunda parte

En el tercer minuto de la segunda parte el marcador se apretó de nuevo. Pablo García encontró otra vez el gol con un potente remate a la parte alta de la portería. Dominaba el Alzira y consiguió empatar 3-3 en el minuto 26 mediante Cristian Povea después de una acción individual.

El partido se abrió con los dos equipos peleando por el gol. En el 28’, Plaza estrelló la pelota en el poste y a la contra Ivi hizo lo propio en la otra portería. Dos después el Peñíscola se colocaba 4-3 arriba gracias a un gol de Juanqui rematando de cabeza la pelota larga de Juanico.

Del 4-3 al 4-5

No tardó mucho el Alzira en marcar no uno sino dos goles. Rubi empató golpeando fuerte el balón muerto en la frontal del área tras un córner. A continuación Pablo García no perdonó ante Gio en una contra.

Y del 4-5...al 6-5

El partido era una locura sin control. Sacó Valladares el portero-jugador y a cinco minutos del final un pase diagonal de Juanqui lo remataba Diego Sancho cerca del palo para igualar. Siguió el Peñíscola con el juego de cinco y en la siguiente jugada de ataque se puso 6-5 con los mismos protagonistas; pase de Juanqui para que Sancho marcase.

Ahora era el turno del Alzira con el portero-jugador pero el Peñíscola se lo ponía difícil reteniendo la posesión cuando recuperaba el balón. Prácticamente hasta el último minuto no pudieron atacar los visitantes. Sobre la bocina Cristian marcó el séptimo tras recuperar, pero no, el balón entró en la portería fuera de tiempo.

Ficha técnica:

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Plaza, Elías, Pablo Muñoz, Juanqui. También jugaron: Víctor Pérez, Matheus, Araya, Diego Sancho, Juanico, Saladié, Gus, Cristian

-FAMILY CASH ALZIRA: Adrián Pereira, Rubi, Ivi, Pablo García, Yunii. También jugaron: Cola, Darrieer, Lechero, Cristian Povea, Quixeré, Arechaga, Dickson

-ÁRBITROS: Andrés Botella y Francisco José Castillo (Murcia). Tarjeta amarilla: Diego Sancho (25’)

-GOLES: 1-0 Min.8: Plaza; 2-0 Min.9: Araya; 2-1 Min.18: Pablo García; 3-1 Min.18: Pablo Muñoz; 3-2 Min.23: Pablo García; 3-3 Min.26: Cristian Povea; 4-3 Min.30: Juanqui; 4-4 Min.31: Rubi; 4-5 Min.32: Pablo García; 5-5 Min.35: Diego Sancho; 6-5 Min.36: Diego Sancho

-PISTA: Pabellón Municipal Juan Vizcarro de Peñíscola.

-ENTRADA: 500 espectadores.

-INCIDENCIAS: Al tratarse de un derbi autonómico, el director general del Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, y el presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, acompañaron al presidente del Peñíscola FS, Manuel Sierra Murcia, y al alcalde de la Ciudad en el Mar, Andrés Martínez, en el palco de autoridades.