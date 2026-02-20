El Servigroup Peñíscola FS por fin vuelve a jugar en liga... regresa seis semanas después

El Servigroup Peñíscola FS juega este sábado en la siempre complicada pista del Olivo Arena contra el Jaén Paraíso Interior (19.00 horas). El partido, correspondiente a la jornada 19 de liga, será el primero del Peñíscola tras la parada de selecciones después de que no se pudiese jugar el pasado sábado en el Juan Vizcarro contra el Noia a causa del viento y la alerta roja.

Ese partido aplazado ya tiene fecha. Será el martes 3 de marzo a las 20.30 horas, pero antes de esa cita contra el equipo coruñés el castellonense ha de afrontar otras importantes. La primera este sábado contra el Jaén, un equipo muy difícil de batir en su casa, que siempre juega con una elevada intensidad y cuenta con una afición que aprieta mucho.

El Peñíscola FS se enfrenta este sábado en el Olivo Arena al Jaén Paraíso Interior. / Servigroup Peñíscola

El rival

El conjunto jienense afronta el partido tras una mala y una buena noticia. La negativa es que perdió en liga hace una semana en la pista del Valdepeñas; y la positiva es el pase a las semifinales de la Copa del Rey este martes superando en casa al Ribera Navarra. Los de Dani Rodríguez, con 28 puntos, son octavos cerrando el play-off e intentarán vencer al Peñíscola para no complicarse y seguir manteniendo diferencias respecto al noveno.

Los peñiscolanos

Por su parte, para el Peñíscola es un partido muy importante de cara a ir escalando posiciones. Con un partido menos tiene 20 puntos, nueve más que el descenso, y a cuatro de hasta tres equipos; o lo que es lo mismo, de la novena posición.

Santi Valladares, entrenador del Peñíscola FS. / Servigroup Peñíscola

Un triunfo en Jaén puede acercar a los de Santi Valladares a retos más interesantes de aquí al final de temporada. Aunque el objetivo principal es el de salvar la categoría, ir sumando puntos e ir recortando distancia con play-off podría poner más interesante el tramo final de temporada de los azulones. Tras seis semanas sin jugar más que un par de partidos amistosos, el Peñíscola tal vez podría acusar un poco de falta de ritmo de partido.