El Servigroup Peñíscola FS por fin vuelve a jugar en liga... regresa seis semanas después
Tras el parón por la Eurocopa y la Copa América, los del Baix Maestrat vuelven en una complicada visita contra el Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena este sábado (19.00 horas)
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola FS juega este sábado en la siempre complicada pista del Olivo Arena contra el Jaén Paraíso Interior (19.00 horas). El partido, correspondiente a la jornada 19 de liga, será el primero del Peñíscola tras la parada de selecciones después de que no se pudiese jugar el pasado sábado en el Juan Vizcarro contra el Noia a causa del viento y la alerta roja.
Ese partido aplazado ya tiene fecha. Será el martes 3 de marzo a las 20.30 horas, pero antes de esa cita contra el equipo coruñés el castellonense ha de afrontar otras importantes. La primera este sábado contra el Jaén, un equipo muy difícil de batir en su casa, que siempre juega con una elevada intensidad y cuenta con una afición que aprieta mucho.
El rival
El conjunto jienense afronta el partido tras una mala y una buena noticia. La negativa es que perdió en liga hace una semana en la pista del Valdepeñas; y la positiva es el pase a las semifinales de la Copa del Rey este martes superando en casa al Ribera Navarra. Los de Dani Rodríguez, con 28 puntos, son octavos cerrando el play-off e intentarán vencer al Peñíscola para no complicarse y seguir manteniendo diferencias respecto al noveno.
Los peñiscolanos
Por su parte, para el Peñíscola es un partido muy importante de cara a ir escalando posiciones. Con un partido menos tiene 20 puntos, nueve más que el descenso, y a cuatro de hasta tres equipos; o lo que es lo mismo, de la novena posición.
Un triunfo en Jaén puede acercar a los de Santi Valladares a retos más interesantes de aquí al final de temporada. Aunque el objetivo principal es el de salvar la categoría, ir sumando puntos e ir recortando distancia con play-off podría poner más interesante el tramo final de temporada de los azulones. Tras seis semanas sin jugar más que un par de partidos amistosos, el Peñíscola tal vez podría acusar un poco de falta de ritmo de partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- María José y Noemí llevaban entre 36 y 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- Accidente laboral en Onda: un trabajador queda con la pierna en estado catastrófico
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal