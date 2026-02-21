El Jaén impide la victoria del Peñíscola con dos goles en el último minuto (4-4)

Lo sufrió la temporada pasada y en está le ha vuelto a ocurrir. Los intantes finales del partido impidieron que el Servigroup Peñíscola sumase la victoria contra el Jaén Paraíso Interior. Finalizó 4-4, con dos goles en el último minuto de los andaluces, que igualaron cuando perdían de dos, haciendo escapar dos puntos importantes para los del Baix Maestrat.

Salió al partido con dominio el Peñíscola presionando la portería rival. No se quedó atrás el Jaén que también buscó la portería de Gus con lanzamientos de Alan Brandi y Nando. Pero el orden defensivo pasó a imponerse y a ambos equipos les costó llegar a portería.

Sin casi ocasiones, se llegó al minuto 13, momento en el que el Peñíscola consiguió avanzarse 0-1: Araya golpeó el balón desde la derecha casi sin ángulo y, delante de la portería, Bynho introdujo el balón en su propia puerta. Dio un paso adelante el Jaén tras el tanto encajado buscando la portería. Gus repelió llegadas de Bynho y Dani Zurdo.

Cuando minutos después del gol llegó el 0-2 por mediación de Saladié; recibió el pase de Rosental y regateó al portero Espíndola para empujar el balón a la red. Ese marcador hizo que los locales apretasen un poco más hasta la media parte, que tuvieron dos llegadas peligrosas con remates a la madera de Rikelme y Eloy Rojas. Resistió con ese resultado el Peñíscola hasta el descanso pero tuvo un contratiempo, Gus se tuvo que retirar dolorido de su brazo izquierdo entrando Gio bajo palos.

El Jaén-Peñíscola, en el Oliva Arena / Eloy Cerdá

De nuevo salió con más intenciones el Peñíscola en la segunda parte. Agustín Plaza estrelló el balón a la madera que causó ciertos nervios en los locales. Los de Santi Valladares tenían claras sus intenciones y consiguieron el 0-3 en un balón largo de Gio, que despejó un jugador jienense de cabeza, y que golpeó a gol Juanico buscando el rechace (minuto 24).

El partido se trabaja y el Peñíscola acumulaba la quinta falta a 12:50 del final. Lucas Flores estuvo a punto de conseguir el cuarto pero quien marcó fue Jaén en una jugada de estrategia de saque de esquina que finalizó Dani Zurdo. Con las cinco faltas visitantes el Jaén buscaba unos para uno para forzar la sexta. Intentaba tener la posesión el Peñíscola y tuvo una ocasión clarísima para anotar en la que Juanico remató al palo a puerta vacía.

Recta final con muchos acontecimientos

En el minuto 35, los árbitros señalaron una falta de Gio delante del área, que fue la sexta falta, y Eloy Rojas marcó el 2-3 en el lanzamiento desde el mismo punto.

Restando 3:45 para el final los locales sacaron el portero-jugador. Gio se lo ponía muy de cara al Peñíscola tras una recuperación y marcaba el 2-4. Con ese resultado se llegó al último minuto, fatídico, en el que Jaén iba a lograr igualar el encuentro. Dos goles de Dani Zurdo a 55 y 23 segundos del final rescataron un punto para los amarillos e impidieron que los azulones sumasen tres.