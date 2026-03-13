Uno de los sancionados del Peñíscola tras la pelea ante el Noia: "Lo que más me duele es lo que han sufrido mi mujer y mi hija. Mi comportamiento ha sido..."

Este viernes 13 de marzo Juan Carlos Sánchez Colchón, más conocido en el mundo del fútbol sala como ‘Juanqui’, junto al Servigroup Peñíscola, publicaron un vídeo a través de Instagram con una comparecencia del jugador. Sancionado con 8 partidos tras los graves incidentes del Peñíscola – Noia del pasado 3 de marzo, este se mostró muy afectado por lo ocurrido.

Twitter: @joseluislopezoj

«He tardado en comparecer públicamente porque ni he estado ni estoy en condiciones de hablar. Mi comportamiento no tiene justificación. Llevo casi 20 años como jugador profesional y he tenido mis más y mis menos, pero lo sucedido hace una semana nunca me había pasado».

El jugador de Almendralejo no negó el daño que ha hecho su actuación, no solo a él, sino a lo que más le importa. «Independientemente del daño que me hecho a mi mismo, que ahora es lo de menos, hay unos daños mucho más importantes. He fallado a mis compañeros, a mis amigos, al club de mi vida y sobre todo a mi familia».

Sus declaraciones finales fueron para pedir perdón y asumir su responsabilidad. «A todos me gustaría pedirles perdón y prometo que esto no volverá a ocurrir. Lo que más me duele del todo es lo que ha sufrido mi mujer y mi hija. Pido perdón y disculpas por lo sucedido».