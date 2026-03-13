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Uno de los sancionados del Peñíscola tras la pelea ante el Noia: "Lo que más me duele es lo que han sufrido mi mujer y mi hija. Mi comportamiento ha sido..."

Un vídeo que ha sido publicado este viernes en la cuenta oficial del club y del propio futbolista, muy dolido, que ha pedido perdón por lo sucedido

Vídeo | Uno de los pesos pesados del Peñíscola pide perdón tras la brutal pelea ante el Noia

Vídeo | Uno de los pesos pesados del Peñíscola pide perdón tras la brutal pelea ante el Noia

Eloy Cerdá

Peñíscola

Este viernes 13 de marzo Juan Carlos Sánchez Colchón, más conocido en el mundo del fútbol sala como ‘Juanqui’, junto al Servigroup Peñíscola, publicaron un vídeo a través de Instagram con una comparecencia del jugador. Sancionado con 8 partidos tras los graves incidentes del Peñíscola – Noia del pasado 3 de marzo, este se mostró muy afectado por lo ocurrido.

Vídeo: Brutal tangana tras el partido del Peñíscola contra el Noia

Vídeo: Brutal tangana tras el partido del Peñíscola contra el Noia

Twitter: @joseluislopezoj

«He tardado en comparecer públicamente porque ni he estado ni estoy en condiciones de hablar. Mi comportamiento no tiene justificación. Llevo casi 20 años como jugador profesional y he tenido mis más y mis menos, pero lo sucedido hace una semana nunca me había pasado».

El jugador de Almendralejo no negó el daño que ha hecho su actuación, no solo a él, sino a lo que más le importa. «Independientemente del daño que me hecho a mi mismo, que ahora es lo de menos, hay unos daños mucho más importantes. He fallado a mis compañeros, a mis amigos, al club de mi vida y sobre todo a mi familia».

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Sus declaraciones finales fueron para pedir perdón y asumir su responsabilidad. «A todos me gustaría pedirles perdón y prometo que esto no volverá a ocurrir. Lo que más me duele del todo es lo que ha sufrido mi mujer y mi hija. Pido perdón y disculpas por lo sucedido».

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