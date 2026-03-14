El Servigroup Peñíscola vuelve a sonreír con un victorión sobre el Palma Futsal (7-6)

El Servigroup Peñíscola dejó atrás todo lo malo que le había ocurrido hasta el momento desde el inicio del mes y recuperó su mejor versión para imponerse al Illes Balears Palma Futsal (7-6). En un partido muy entretenido, los de Santi Valladares ofrecieron una de sus mejores versiones de la temporada (o la mejor) para imponerse, no sin sufrimiento, al campeón de Europa.

Veinte segundos tardó el Palma Futsal en adelantarse en el marcador. Fabinho anotó el 0-1 en el primer disparo a portería del partido con un fuerte golpeo. Tardó un minuto en empatar el Peñíscola con un gol de Diego Sancho tras control orientado para seguidamente rematar.

Víctor Pérez estuvo muy cerca de colocar al Peñíscola por delante en el minuto 4 en un remate al poste. Pero quien volvió a encontrar el gol fue el equipo visitante con otro tiro raso y ajustado de Charuto. No desanimaba a los azulones ese tanto encajado que siguieron buscando la portería de Carlos Barrón con lanzamientos, uno de ellos al larguero de Diego Sancho.

Merecía el empate el Peñíscola que llegó en el minuto 11, aprovechando el capitán, Elías, el rechace de una parada de Barrón. Hasta la media parte, el juego se mantuvo igualado, con llegadas en ambos lados.

Saladie celebra el 5-3 junto a sus compañeros en el Juan Vizcarro. / Eloy Cerdá

El comienzo de la segunda parte fue una auténtica locura. A los 31 segundos Pablo Muñoz consiguió el 3-2 que ponía por delante al Peñíscola con un fuerte golpeo a media altura desde fuera del área. Lucas Flores puso tierra de por medio en el minuto 23 rematando en el segundo palo un córner sacado por Víctor Pérez.

Solo duró unos segundos el 4-2 puesto que el propio Flores se introdujo el balón en propia tras un remate de cabeza de Fabinho. Pero el 4-3 también fue visto y no visto. Saladié marcaba el quinto del Peñíscola rápidamente tras un robo y definición perfecta a la contra (minuto 25).

Una jugada individual de Pablo Muñoz la finalizó por el centro Diego Sancho para poner más tierra de por medio (6-3). Parecía que se acercaba mucho la victoria del Peñíscola pero delante estaba el campeón de Europa que aún no iba a ceder.

Debutaba Lukas Acosta en la portería del Peñíscola por lesión de Gus. El argentino se estrenaba parando aunque no pudo con un potente disparo de Lin a diez del final (6-4).

Vadillo sacó el portero-jugador y Ernesto apretaba el marcador al 6-5 finalizando jugada. Palma movía el balón rápido complicando a un Peñíscola que cogió aire a dos para terminar. Araya marcaba el séptimo después de regatear a Barrón. Aún tuvo que luchar el Peñíscola para la victoria, puesto que Alisson hizo el 7-6 restando 31 segundos.

El partido concluyó con ese resultado, en un Juan Vizcarro donde todo transcurrió con absoluta normalidad.